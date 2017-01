Školy, křižovatky, bývalá porodnice

Jablonec n. N. - Opravy silnic, budování cyklostezek, rekonstrukce škol, ale i výstavba nového pavilonu nemocnice či prodloužení tramvajové trati do centra města.

Objekt bývalé jablonecké porodniceFoto: Deník/ Lenka Klimentová

Nejenom o tom diskutovali v Jablonci členové Rady Libereckého kraje s radními města. Hejtman Martin Půta s kolegy zahájil sérii setkání s radami větších měst Libereckého kraje.

ŠKOLY

Velkými změnami projde všech šest středních škol ve městě. Těšit se na vylepšené prostory pro výuku mohou například studenti Střední uměleckoprůmyslové školy (UMPRUM) na Horním náměstí, jíž zřizuje kraj, ale budova je majetkem města. Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostoru pro výuku a zasloužila by si modernizaci, s níž se postupně počítá

„Město má zájem objekt rozvíjet a na letošní rok máme v plánu dokončení půdní vestavby ve škole," uvedl Miloš Vele, náměstek jabloneckého primátora pro ekonomiku a majetek.

Liberecký kraj postupně přistoupí k úpravám i ve svých dalších školách. „Máme záměr u všech jabloneckých škol v majetku kraje postupně provést bezbariérové úpravy," popsala Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje pověřená vedením resortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Brzy má odstartovat i rekonstrukce budovy Střední školy řemesel a služeb Jablonec, stojící v Podhorské ulici.

„Plánují se třeba opravy podlah nebo sociálního zázemí v tělocvičně. V rámci přípravy Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje dále kompletní rekonstrukce učeben pro technické a přírodovědné vzdělávání a další úpravy v objektu," popsal Petr Tulpa, náměstek Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sportu a zaměstnanosti. Právě v této škole totiž vznikne jedno z center (COV), zaměřené na řemesla.

KŘIŽOVATKY

Na přetřes přišly i plánované stavby křižovatek, třeba aktuálně připravovaná přestavba na Ostrém rohu, která by se zhruba v polovině roku měla spustit. Liberecký kraj na rok 2017 chystá i opravu silnice z Jablonce nad Nisou na Dolní Černou Studnici, město by naopak rádo do budoucna vyřešilo bezpečnost v Belgické ulici a vybudovalo zde chodníky pro pěší.

„Rád bych požádal provozovatele veřejné dopravy, mezi které patří i Jablonec, aby využívali nový dispečink Libereckého kraje, který jsme nedávno uvedli do provozu. Také bych přivítal jejich zapojení do spolufinancování sčítacích rámů v tramvajích, abychom získali co nejpřesnější údaje o počtech cestujících," vyzval Marek Pieter, náměstek Libereckého kraje pro dopravu.

PORODNICE

„V Jablonci bych ráda znovu otevřela téma bývalé porodnice v Turnovské ulici. Chceme najít využití objektu, která by byla pro město přínosem," konstatovala Jitka Volfová. Právě porodnice byla kontroverzním tématem zejména před posledními komunálními volbami, kdy ji někteří využili k vytváření negativních nálad ve společnosti tvrzením, že se promění v ubytovnu pro nepřizpůsobivé.