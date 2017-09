Skoro polovina krajských silnic je rozbitá. Pomáhají i sociální sítě

Jablonecko – Podpora na facebooku, internetová kampaň, petice v ulici… Lidé se snaží nějak upozornit na téma, které je trápí.

Řidič kamionu se netrefil pod železniční most v jablonecké ulici SNP, nerespektoval dopravní značení upozorňující na výšku mostu.Foto: Deník/ Lenka Klimentová

Osmdesát šest sdílení, tisíce oslovených lidí – stav silnic v Radčicích a Jílovém u Držkova na Železnobrodsku. Sociální sítě mohou mít velkou moc, zvláště v době předvolebního boje. Protože výsledky jsou patrné. I když …

UKÁZALI NA MAJITELE

„V květnu vypadala silnice přes obec opravdu šíleně. Auta tu nemohla bezpečně projet, jak objížděli řidiči díry, jezdili až po soukromých pozemcích,“ přiblížila starostka Radčic Dagmar Havlová. Apely na krajský úřad nezabíraly, proto obec spustila internetovou kampaň. Na silnici se objevily i cedule poukazující na fakt, že silnice jsou v majetku Libereckého kraje. „Máme tady spoustu chalupářů – Pražáků. Všichni si mysleli, že silnice patří obci,“ poznamenala Dagmar Havlová.

Výsledek celé akce? Alespoň zazáplatování těch největších děr. „Ale to nic neřeší, situace je i přes dílčí opravy rok od roku horší. Kraj nám teď ale oznámil, že již zadal poptávku na projektovou dokumentaci velké opravy,“ poznamenala starostka. V nejbližší době chtějí obě akce znovu na kraji apelovat.

AŽ SE NĚCO STANE…

Na nezájem ze strany úředníků upozorňují lidé v jablonecké ulici SNP. Ta je také ve správě kraje. Razantně zhoustla kamionová doprava v této lokalitě. Jenže auta neprojedou pod nízkým mostem. Náklaďáky projedou centrem města a míří do zdejší průmyslové zóny, která se za poslední roky rozrostla. Dostat se sem druhou stranou je velmi obtížné, zejména v zimě. Serpentinami z Černé Studnice.

Železniční most, který autům stojí v cestě, má průjezd pouze 3,6 metru. „Mix s betonem projede o fous,“ poznamenal zdejší starousedlík, který má dům přímo v zatáčce. Kolik aut do mostu narazilo za posledních několik let, už by nespočítal na prstech obou rukou. Jeden z nárazů byl dokonce tak silný, že se zdeformovaly i koleje na mostě. „A přitom stačilo tak málo. Když se nedávno stamilionovými částkami rekonstruovala celá trať v úseku Jablonec – Tanvald, měli most zvednout a zvýšit světlost. To už by byla v poměru s celou investicí zanedbatelná částka,“ vysvětlil možné řešení iniciátor petice Jan Pňakovič.

Kamiony jezdící ve dne v noci do fabrik s třísměnným provozem, znepříjemňují zdejším lidem život a devastují silnici. Jedinou možnou trasou je totiž objet most přes železniční přejezd bez závor mezi vilkami. Tady už jsou ulice v majetku města, které musí zabezpečit sjízdnost kamionů v zimě intenzivnějším úklidem a solením. Na krajské SNP je druhým rokem omezené parkování a majitele aut tak úpravou vytěsnili jinam. Do okolních uliček.

SBÍRAJÍ PODPISY

„Nebudou to řešit, dokud se, nedej bože, něco nestane. Že se kamion nevytočí v zatáčce a najede do plotu je v tom porovnání maličkost,“ dodal Pňakovič. Nedávno tu započala výstavba víceúčelového sportoviště. Děti na něj budou chodit také stejnou ulicí bez chodníků, kudy most objíždějí nákladní kolosy. Lidem není toto nebezpečí lhostejné. Je to jeden z bodů petice, kterou před létem sestavili a postupně sbírají podpisy.