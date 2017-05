Slevy jak v hobbymarketu: Aktivní sportující sbírají kupony

Jablonec n. N. - Jablonecká radnice a městská společnost Sport přišla s další inovací Rodinné karty Sport. Ta loni umožňovala každá jedenáctý vstup na jablonecká sportoviště zdarma. Nově si lidé lepí do karty kupony za každý vstup.

Jablonecký bazén - ilustrační snímekFoto: Deník

Rodina Sládkova z Jablonecka je sportovně založená, i své dvě děti vedou ke sportu. Chodí plavat do bazénu, hrají tenis, syn i fotbal. Již několik let využívají slev s kartou Sport, kterou vydává jablonecká radnice ve spolupráci s městskou společností Sport. „Určitě to je motivující. Jezdíme sportovat do Jablonce docela často a kdybych to spočítal, nějakou korunu jsme s kartou ušetřili," popsal otec Petr.

Nyní mohou Sládkovi do karty lepit kupony. Karta totiž nově funguje skoro jako slevové kupony do hobbymarketů. „Majitel karty za každou stokorunu ze vstupného dostane kupon, který si vlepí do předtištěného políčka," přiblížila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Karta je rozdělená do tří oddílů: na 10 (A), 20 (B) či 30 (C) kupónů. Podle počtu naplněných oddílů se pak odvíjí sleva ze vstupného.

80 AŽ 350 KORUN

„Po zaplnění pole A je možné uplatnit slevu ve výši 80 korun, plné oddíly A a B přinášejí slevu 200 korun a všechny tři oddíly už znamenají slevu rovnou 350 korun," přiblížil náměstek primátora Miloš Zahradník. Slevy nyní ale neplatí na aktivity (vypůjčení sportovního náčiní) jako u předešlé karty, ale na vstupné. „Záleží na každém, jak velkou slevu zvolí. Pokud však bude chtít zařadit kartu do slosování o sportovní ceny, pak musí vyplnit kontaktní údaje," poznamenal Zahradník.

Nyní je možné s kartou vstupovat na pět městských sportovišť do sportovní a atletické haly, bazénu, na zimní a atletický stadion. „Zájemci si kartu mohou vyzvednout v pokladně kteréhokoliv z uvedených sportovišť," vysvětlil jednatel společnosti Sport Milan Matura. Karty přináší svému držiteli nový způsob slevy až do výše celého vstupného. „Pokud bude vstupné nižší než uplatňovaná sleva, rozdíl se nevyplácí. Všechny slevy se váží na individuální vstupné, ale ne na permanentky," připomněl Matura. Staré karty jsou stále v platnosti.