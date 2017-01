Souboj: kostky nebo asfalt

Železný Brod - Železnobrodská radnice se obrátila na obyvatele, aby pomohli vybrat povrchy ulic v Trávníkách.

Takhle nějak by do několika let měla vypadat náves v historické části Železného Brodu Trávníkách. Mnohé ulice ale na definitivní verdikt, zda asfalt, dlažba či kombinace, stále čekají. Napovědět má anketa. Foto: Molo Architekti

Železnobrodská radnice žádá obyvatele, aby se zapojili do ankety Povrchy komunikací na Trávníkách. Jak se zdá, v historické části města vzniknou nové povrchy převážně z dlažby. K tomu přispěla dohoda s podnikem ČEZ Distribuce. „Podařilo se získat příslib možného přeložení drátů ze sloupů pod zem," sdělil František Lufinka, starosta Železného Brodu. Již bylo vytvořeno několik návrhů nových povrchů, které byly projednány například v komisi pro vzhled města. Jednotlivé návrhy byly porovnány, byly vyznačeny ulice, kde je všeobecná shoda. „Ulice, kde došlo k rozdílům, u těch chceme oslovit občany města, kteří v Brodě žijí. Ulice, u kterých nemáme shodu, jsou zejména v centrální části Trávníků," přiblížil Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Poprvé se hlasitěji o plánovaném opravu povrchů ulic v památkové rezervaci Trávníky v Železném Brodě hovořilo na jaře loňského roku. Záměr kompletního vyasfaltování tehdy narazil na odpor několika místních obyvatel a spolku Trávnice. „Kostky tu historicky byly ve velké míře. Nyní je to jedno z nejhorších historických center, co jsem, kde viděla," poznamenala již na jaře Alena Kortanová za spolek Trávnice. Jsou připraveny dvě varianty dotazníků, elektronická a papírová. Papírová verze bude obyvatelům Železného Brodu doručena v únorovém zpravodaji, odkaz na elektronickou verzi najdou zájemci na webu města www.zeleznybrod.cz. Svůj názor mohou obyvatelé vyjádřit do 31. března. Pokyny a informace najdou na obou verzích dotazníků. Povrchy komunikací v památkové rezervaci Trávníky jsou v žalostném stavu. „Po několika předchozích zásazích je jejich stav poměrně neutěšený, mnohé komunikace jsou přeplátované, nerovné a nedůstojné pro historickou část města," přiblížil starosta František Lufinka. Celá akce bude finančně náročná. „Probíhají jednání mezi městem, SVS a ČEZem o možném spolufinancování dlážděných povrchů, pomoc přislíbil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta," sdělil František Lufinka. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta se byl osobně na stav památkové rezervace podívat. Nyní bude hledat peníze z krajského rozpočtu. „Máme fond na opravu památek, i když jsme zatím přispívali jen na objekty. Nevidím ale důvod, proč bychom nepodpořili i celou památkovou rezervaci," vysvětlil Půta. „Je třeba si však uvědomit, že vzhledem k náročnosti akce vodovodní řád, kanalizace, uložení elektrosítí do země, musíme počítat s realizací finálních povrchů od roku 2018, popřípadě 2019," doplnil František Lufinka.

Autor: Jan Sedlák