Stadión září novotou, tanvaldští tu mohou cvičit i lézt na boulder

Tanvald – Dětským sportovním dnem otevřeli půl roku modernizovaný stadión Na Výšině.

Modernizovaný stadion Na Výšině v Tanvaldu slavnostně otevřeli první den nového školního roku dětským sportovním dnem. Děti si vyzkoušely hned několik stanovišť.Foto: Deník / Sedlák Jan

Stovky dětí a jejich rodičů navštívily v pondělí odpoledne dětský sportovní den na stadiónu Na Výšině v Tanvaldu. Zdejší radnice se tak snaží dostat děti ke sportu. Ale hlavním cílem bylo představení modernizovaného stadiónu. „Nejvíce se mi líbilo lezení na kámen a běhání přes překážky,“ smála se udýchaná jedenáctiletá Veronika. Všechny úkoly absolvovala se svým mladším bráškou.

Tanvaldský stadión obohatili množstvím prvků, které by zde návštěvníci ještě loni marně hledali. „Mimo atletické dráhy vznikla in-line dráha, plochy pro skok do výšky a do dálky a pro badminton, plocha s prvky workoutu, boulder, kurt pro plážový volejbal a další,“ vypočítal starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. Pro potřeby školní družiny vybudovali venkovní víceúčelové hřiště. V zimním období se počítá s tím, že na spodním hřišti bude kluziště.



„Město má zájem na vytvoření vhodných podmínek pro posílení výchovy ke sportu a zdravému životnímu stylu, neboť Tanvald vždy bývalo a chce být i nadále městem, kde to sportem žije,“ doplnil Vladimír Vyhnálek. Modernizovaný stadión první zatěžkávací zkoušku zvládl na výbornou. Další ho čeká již tuto sobotu 9. září, kdy se tu v rámci Tanvaldských slavností uskuteční tradiční, již 22., ročník hasičské soutěže v požárním útoku O pohár starosty města Tanvaldu. Soutěží se v kategoriích muži, ženy a děti, start v 9 hodin.

SLAVNOSTI…

…vypuknou již v pátek 8. září. A to již počtyřiadvacáté. Do města se již sjíždí atrakce, které se rozjedou možná i dříve než v pátek. Už v pátek v 18 hodin začnou taneční zábavou v autokempu Tanvaldská kotlina, zahraje skupina Hudba Tanvald. Tanvaldské slavnosti dále nabídnou řemeslný jarmark, místní výrobce a prodejce, divadlo pro děti, dechovku, country, pop a rock, kulturní program na venkovní scéně, občerstvení, stánkový prodej, výtvarné dílničky a soutěže pro děti.



V sobotu jsou na programu i jízdy vyhlídkového vláčku odjezdy od autoškoly Štejnar za viaduktem, dále zastávka u Sportovní haly, sídliště U Můstku, autokemp. Zpět pojede vláček dolů okolo nemocnice. Na vrcholu Špičáku v sobotu dopoledne slavnostně otevřou Bikepark.