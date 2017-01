Stavební investice v kraji poklesly

Liberecký kraj - Nižší investice z veřejných financí a nedostatek výzev k projektům dotovaným Evropskou unií stojí za výrazným poklesem stavební výroby v Libereckém kraji.

Stavba - ilustrační snímekFoto: Deník / Vladimír Šťastný

Stavební výroba v Libereckém kraji v loňském roce výrazně klesla. Podle informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) odvedly za devět měsíců stavební firmy s více než 50 zaměstnanci v kraji práci za 1,715 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje propad bezmála o pětinu. Přesto na Českolipsku vznikly některé zásadní stavby a jiné na realizaci čekají v letošním roce.

MÉNĚ DOTACÍ

Hlavní příčinou propadu byly chybějící veřejné zakázky podpořené evropskými dotacemi. „Hlavním důvodem poklesu byly nižší investice z veřejných financí a také dokončení operačních programů, kdy se dostavovaly čistírny odpadních vod, kanalizace a kompletně veřejná infrastruktura," řekl regionální manažer Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR David Opočenský. Do konce roku 2015 se musely stavby dokončit a profinancovat a v roce 2016 už tyto programy nebyly a nové se teprve rozjíždějí. Dalším důvodem jsou některé veřejné zakázky, kde se nepodařilo z různých důvodů proinvestovat všechny přidělené prostředky.

Méně se staví i bytů, individuální výstavba hlavně rodinných domů nemůže propad vyrovnat. Za devět měsíců loňského roku dokončili stavbaři 567 nových bytů, což sice bylo o 37 procent víc než před rokem, stále ale patří bytová výstavba v kraji k nejnižším v zemi. Dvě třetiny nových bytů jsou v rodinných domech. „Individuální výstavbě pomáhají levné hypotéky a je to dáno i délkou přípravy staveb. Zatímco u rodinného domu lze stavební povolení zvládnout za šest měsíců, u bytového domu to trvá rok i déle," poznamenal Opočenský.

K největším stavebním akcím v Libereckém kraji patřila loni výstavba nové železniční stanice v České Lípě zhruba za miliardu korun. Práce tam začaly už v závěru roku 2015. Významnou stavbou je modernizace železničních tratí a stanic na Frýdlantsku za bezmála půl miliardy korun nebo výstavba poslední etapy rychlého silničního spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Zhruba 2,5 kilometru dlouhá silnice přijde na téměř 360 milionů korun, financování je ale rozloženo do tří let, dokončena bude až v roce 2018. Z menších zakázek se v relativně krátkém termínu podařilo postavit nový most přes Moskevskou ulici v České Lípě. Stavba za sedmdesát milionů korun je součástí páteřního tahu městem, silnice I/9. Stamiliony investoval loni do svých silnic Liberecký kraj.

STEJNĚ JE TO MÁLO

Navzdory těmto investicím patřila loni stavení výroba v Libereckém kraji k nejnižším v zemi, méně se stavělo jen v Karlovarském kraji. S poklesem počtu zakázek ubylo také pracovníků. V prvních devíti měsících loňského roku zaměstnávaly stavební firmy v kraji 1421 lidí, což bylo o 14 procent méně než ve stejném období předcházejícího roku. Je to nejméně za posledních sedm let.

Průměrná mzda ve stavebnictví v kraji vzrostla o 7,8 procenta na 28 804 Kč, za celostátním průměrem přesto o 3 400 korun zaostává. Nejvíc vydělávají stavbaři klasicky v Praze, v průměru 38 884 korun.