Stovky dětí řádily u jablonecké přehrady

Jablonec nad Nisou – První zářijový víkend přilákal rodiny s dětmi k jablonecké přehradě. Den pro děti nabídl mnoho zábavy.

Dětský den na přehradě se stal již tradiční akcí na konci léta. Organizátoři z Křesťanského sboru Dobrá zpráva připravily spoustu atrakcí, díky kterým se bavily nejen děti, ale i dospělí. „Dětský den jsme uspořádali již poosmé. U vodní nádrže Mšeno jsme našli ideální zázemí,” uvedla organizátorka Jana Hauzerová.



K plnění úkolů motivovala děti i vidina odměny. „Každý malý návštěvník získal kartičku se svým jménem. S tou obešel všech patnáct stanovišť a za nasbíraná razítka získal dobrotu,” dodala Hauzerová.

Více než dvě stovky dětí si mohly vyzkoušet hod na házecí hrazdu, skákání v pytlích, běh s míčkem na lžíci, kriket, naklápěcí bludiště, holandský biliard a mnoho dalšího. „Moc se mi to tady líbilo. Nejlepší bylo lano, po kterém jsem mohla chodit,” prozradila šestiletá Tereza Prádlerová.



Program oživilo i autorské maňáskové divadlo o Honzovi z Hrubákova. „Pohádka má i své poučení. Vypráví o Honzovi, který se vydal do světa ne pro princeznu, ale aby si vydělal na novou střechu. Cestou si uvědomí, že by neměl zapomínat na slušné vychování a vždy pozdravit, poprosit, a poděkovat,” komentovala Jana Hauzerová.