Střediska jásají: Sjezdovky a tratě se upravují o sto šest

Liberecký kraj - Ve skiareálech Libereckého kraje je i přes metr čerstvého sněhu.

Lyžování - ilustrační snímekFoto: Deník

Uzavřené silnice kvůli sněhu nejsou v těchto dnech ničím výjimečným. V Hrádku ale jednu silnici přehradili betonovým zátarasem, aby udělali radost dětem. Jde o silnici v lokalitě V rokli, kterou teď mohou využívat děti pro sáňkování a bobování. „Silnice bude uzavřená pro auta až do odvolání, je to i v souladu se zákonem," uvedl starosta Hrádku Josef Horinka s tím, že příliš mnoho možností, kde se děti mohou na sáňkách a bobech vyřádit, v Hrádku není. Nevyužít současnou sněhovou nadílku by tak podle něj byla velká škoda. A většina obyvatel tento počin kvituje s povděkem.

JEZDÍ SE VŠUDE

Nedočkaví už jsou také obyvatelé Turnova, kde zatím pro zimní radovánky sloužil hlavně zimní stadion na bruslení. Ode dneška se tam ale znovu rozjede 300 metrů dlouhá sjezdovka ve Struhách. Provozní doba vleku je ve všedních dnech od 15 do 21 hodin a o víkendu od 9 do 21 hodin.

Vydatné sněžení výrazně zlepšilo podmínky pro lyžování i na dalších místech v Libereckém kraji. Jak vyplývá z informací od provozovatelů, otevřeli další sjezdovky a upravili větší množství běžkařských tratí, než je obvyklé. V minulých dnech připadlo až půl metru sněhu, sjezdovky jsou díky tomu bezpečnější. „Je to měkčí a pomalejší," uvedl Pavel Bažant, jednatel společnosti Ski bižu, která provozuje v Jizerských horách areály na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově. Všechny tři areály jsou od víkendu už v plném provozu.

Nejvíc sněhu je zřejmě na Benecku v Krkonoších, kde ho leží více než 1,2 metru. „Na takové podmínky jsme čekali tři roky," uvedl starosta obce Jindřich Mejsnar. Od pátku je tak podle něj možné lyžovat na všech sjezdovkách v areálu, parkoviště jsou upravená a přístupové cesty do obce sjízdné. Kompletně otevřené už jsou i areály v Harrachově, Vítkovicích nebo Černá Říčka v Desné v Jizerských horách. Od soboty bude možné také lyžovat na jedné z nejdelších červených sjezdovek v zemi, která vede z Lysé hory do Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších.

JEŠTĚD A LUŽICKÉ HORY

Na Ještědu je aktuálně k dispozici přes sedm kilometrů tratí. „Pojede celý Sever, dosněžit potřebujeme ještě Pláně. Jen na přírodní sníh se spolehnout nemůžeme, to by bylo brzy vydřené a vrátili bychom se v kvalitě lyžování o nějakých 30 let zpátky," řekl ředitel skiareálu Jan Svatoš.

Radovat se mohou i běžkaři, pro které už je upraveno 7,5 km tratí v areálu ve Vesci. „Je to kombinace vhodná pro hobíky i závodníky," dodal Svatoš.

Na běžky lze kromě Vesce a Jizerské magistrály vyrazit také do Lužických hor. V okolí Polevska, Kytlice, Svoru, Prysku, Práchně a Okrouhlé by mělo být na víkend k dispozici přes 30 kilometrů tras, které jsou určeny hlavně pro klasickou techniku. „Hlavním nástupním místem je Polevsko, stopa vede přímo z parkoviště v obci od autobusové zastávky, dále sedlo Jedličná mezi Polevskem a Kytlicí a pak malé parkoviště U Kapličky mezi Polevskem a Práchní. V Práchni bude upravena i cyklostezka Varhany," uvedl za Ski Polevsko Jan Šmíd.