Studenti předvedli textil i šperky

Jablonec n. N. - Univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou předvedla již tradiční výstavu semestrálních prací studentů katedry designu Technické univerzity v Liberci. Vernisáž výstavy proběhla v úterý 17. ledna. Návštěvníkům vedle mnoha výrobků a náhledů do tvorby nabídla i módní přehlídku textílií, oděvů ale i šperků.

Vernisáže se zúčastnili vedoucí katedry Renata Štorová i akademický malíř Stanislav Krotký. „Tato výstava je již tradiční součástí studia designu. Letos slaví textilní studium pětadvacáté výročí a sklo patnácté. K vidění jsou zde jak práce oděvní, tak zpracování textilních materiálů. V prvním patře jsou pak zejména výrobky ze skla a šperky. Pokud bych měl výstavu srovnat s předchozími, myslím, že v současnosti se prezentuje více moderních technologií jako digitální nebo 3D tisk nebo různé materiály, které dříve neexistovaly," řekl Krotký.

Mezi studenty, prezentujícími svou práci, byla i Marie Zemanová, autorka několika textilních děl, u kterých se rozhodla zapojit do tvorby písek. „Zadání našich prací znělo Hmota, barva a to mezitím. Vzhledem k tomu, že je to poměrně abstraktní téma, bylo pro mě velice těžké ho nějak uchopit. Nakonec jsem si ale řekla, že hmota je pro mě to, co dokážu vnímat hmatem a rozhodla jsem se do své práce zakomponovat písek. Výsledek mé tvorby je vystaven v prvním patře v interiérové kompozici i na panně. Do budoucna bych se ráda věnovala návrhářství divadelních kostýmů," uvedla Zemanová.

Součástí výstavy jsou fotografie, na kterých jsou studentské modely doplněny o šperky firmy AG Plus. Kombinace těchto modelů a šperků měla být původně k vidění na módní přehlídce Made in Jablonec. Nakonec ale byla v jabloneckém Eurocentru pouze výstava fotografií. Svaz výrobců skla a bižuterie nabídl sice fakultě prostor pro prezentaci, ale pouze několika modelům. „Naše jednání s organizátory vyústilo v to, že jsme se rozhodli naše modely neprezentovat, protože máme ucelenou kolekci od několika autorů napříč celým ročníkem a nechtěli jsme vystavovat jen několik kusů," potvrdil akademický malíř Krotký.

Módní přehlídka zaujala veškeré návštěvníky a odměnou pro studenty byl potlesk. Mezi návštěvníky byla i pedagožka Vlasta Kopecká. "Chodím sem pravidelně, protože jsem výtvarnicí a navíc se s těmito studenty setkávám na univerzitě," řekla Kopecká

Studentskou výstavu můžete navštívit až do 17. února 2017. Galerie N je otevřena od úterý do pátku vždy od jedné do pěti hodin odpoledne.