Studenti Technické univerzity přivezli zlato za most z nanukových dřívek

Liberec - Studenti Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci získali ocenění na mezinárodní soutěži Brückenbauwettbewerb v německém Seftenbergu. Zlato získali za konstrukci mostu z nanukových dřívek.

Student doktorského studia Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Tomáš Kořínek a jeho tým Hard Workers přivezl do Liberce pohár za první místo. Foto: fs.tul.cz

Jako stavební materiál jim musely stačit provázky, lepidlo a nanuková dřívka.

Soutěž pořádala Brandenburská Technická univerzita Cottbus-Senftenberg. Zúčastnili se němečtí, čeští a polští studenti. „Konkurence byla velká, on-line se zúčastnili i studenti z čínských vysokých škol, kteří předváděli své konstrukce na velkoplošných obrazovkách. Naši univerzitu reprezentovaly čtyři tříčlenné týmy a vedly si výborně," řekla mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.

HARD WORKERS

Odborná komise přiznala týmu Hard Workers ve složení Tomáš Kořínek, Jan Hujer a Matěj Burda, celkem 540 bodů. A to znamenalo první místo. Všichni vyfasovali stejné množství materiálu zhruba 350 gramů dřívek, 30 metrů provázku a tubu disperzního lepidla. „Na soutěžích pak bylo, kolik materiálů využijí. Design nebyl podstatný. Cílem bylo vytvořit co nejlehčí most s co nejvyšší nosností. Studenti si sami upevnili most do zkušebního zařízení a konstrukce byla podrobena objektivní zkoušce," přiblížil soutěž proděkan fakulty Karel Fraňa.

Vítězný most vážil 147,9 gramů, síla zlomu dosáhla 783 newtonů.

„Nejdříve jsme postavili jeden most zkušební. Na finální verzi jsme pracovali tady v Liberci čtyři dny, to znamená asi čtyři hodiny čisté práce. Vycházeli jsme ze skutečných mostních oblouků. Oblouk je totiž nejpevnější tvar a důležité bylo co nejlépe rozložit zatížení. Konstrukci jsme odlehčili a zpevnili vytvořením kompozitu dřívka jsme obalili lepidlem, a zvýšili tak pevnost konstrukce. Také jsme těžké části nahradili provázkem," říká student doktorského studia FS TUL Tomáš Kořínek.

Se svým kolegou Honzou Hujerem se shoduje, že soutěž byla pro ně především zábavou, ale že si ověřili i své teoretické znalosti z takových předmětů, jako je například, statika, pevnost, pružnost atd.

SOUTĚŽ POMÁHÁ Současná doba nežádá těžké a robustní konstrukce a firmy ve všech odvětvích požadují snižovat náklady i na základě odlehčených konstrukcí. „Taková soutěž pomáhá studentům orientovat se v praktickém prostředí. Nutí je šetřit materiálem, i když to jsou jen dřívka, provázky a lepidlo. Studenti velmi dobře naši univerzitu v Německu reprezentovali. Přistupovali k zadanému úkolu zodpovědně, volili různé metody, propočítávali dřívkové mosty jako skutečné konstrukce," konstatuje proděkan Fraňa s tím, že práce a diskuze v mezinárodním prostředí jsou další výhodou této soutěže.