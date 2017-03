Tanvaldský masopust se těší velké oblibě

Tanvald - /GALERIE/ Již před třetí hodinou odpolední se před tanvaldskou radnicí začínají scházet podivuhodná stvoření. Bubáci, šašci, zebra a samozřejmě král. Tyto a mnohé další masky si nenechají ujít již sedmnáctý ročník tanvaldského masopustu.

Pískání a rachot z řehtaček se nese daleko od Městského úřadu. Tak vypadá masopustní rej v pravém slova smyslu a tento je navíc i vyhlášený. Sjeli se na něj lidé z širokého okolí - Velkých Hamrů i Jablonce nad Nisou. Událost přilákala i mnoho místních, kteří na sobě sice nemají masky, ale chtějí si akci užít.



Jak praví tradice, i zde začíná masopust symbolickým předáním klíče a vlády nad městem z rukou starosty Tanvaldu Vladimíra Vyhnálka králi. “Je to každoroční akce, kterou pořádá Klub českých turistů a jsme rádi, že tuto tradici zde máme i v této době, kdy lidé přestávají podobné akce pořádat. Tuto úlohu vykonával starosta přede mnou a jistě v ní bude pokračovat i můj nástupce,” komentuje masopust starosta města Tanvald Vladimír Vyhnálek.



Král v podání Václava Černého spolu s hlavním organizátorem panem Svárovský z Klubu českých turistů vedou pestrobarevný průvod skrze centrum města. Mezi maskami je i historický hasič Petr, který má svůj kostým doveden do takových detailů, že vedle uniformy má i dobové požární kolo. “Už je to pár let, co se tohoto masopustu účastním. Je to tradiční lidová zábava. Tuto masku jsem si vytvořil právě díky historickému kolu, které mám,” dodává hasič.