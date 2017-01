Trať Sokolka Cupu si užívali, tolik sněhu nepamatují

Loužnice - „Takové haldy sněhu už dlouho nebyly. A proto se další ročník našeho závodu uskuteční," rozhodli se jednoznačně pořadatelé v Loužnici.

Ze Sokolky Cup v LoužniciFoto: Libor Tiler

A uspořádali devátý ročník ojedinělého sáňkařského závodu na kopci zvaném „Sokolka".

Účastníci soutěžili v kategoriích: děti od 0 do 6 let, dětí od 6 do 15 let, skupiny dvojice, ženy od 20 do 105 let a muži od 20 do 105 let. „Závody také navštívil pašíř Béďa, který tudy projížděl z hor na svém renwolfu a s pašovaným zbožím, nebo to byl sám Krakonoš," vylíčila tajemnou atmosféru za pořadatele Jana Matěásková.

DOSPĚLÍ SE VYŘÁDILI

Akce byla úspěšná. I díky neustálému sněžení přišlo hodně závodníků. A možná ještě víc než děti bavila jízda na saních dospělé.

O časomíru se postaral Jaromír Udatný, který má velkou praxi, protože je jedním ze zakladatelů lyžování v Loužnici. Trať měřila sto osmdesát metrů a každý si ji užíval podle svého…

MŮŽOU ZA TO RODIČE

A jak tyto závody vlastně vznikly? „V časech, když Matěáskovi měli v pronájmu v sokolovně Hospůdku Na Záduší, děti trávily zimu na silnici a stále sáňkovaly. Jenže to je dodnes normální cesta, po které jezdí auta. A tak nás, pár lidí v hospůdce, napadlo, uspořádat na ní závody. A silnici tak na jedno odpoledne uzavřít," uvedla za pořadatele Jana Matěásková. A protože se cestě říká „Sokolka," zrodil se závod s názvem Sokolka Cup.

KDO BYL NEJRYCHLEJŠÍ

Děti od 0 do 6 let: 1. Šimon Černý, 2. Šimon Slíček, 3. Filip Udatný

Děti od 6 do 15 let: 1. Vojta Němeček, 2. Dan Pohl. 3. Karolína Tilerová, 4. Simona Černá.

Dvojice: 1. Skrbkovi, 2. Petra a Týna, 3. Matěáskovi.

Muži od 20 do 105 let: 1. Marcel Tiler, 2. Marcel Pohl, 3. Petr Krupka.

Ženy od 20 do 105 let: 1. Petra Černá, 2. Dáša Tilerová 3. Nikola Schovánková, Jana Matěásková