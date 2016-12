Turisté nemusí v Jablonci tápat už dvacet let

Jablonec n. N. - Byla to do poloviny devadesátých let minulého století v Jablonci doba temna. Zvláště pro turisty. A nejen v Jablonci - po celé republice dnes již samozřejmá informační centra tehdy jen otevírala.

Turistické informační centrum v Domě manželů ScheybalovýchFoto: JKIC

Jablonecké turistické informační centrum slavnostně otevřeli v prosinci roku 1996 a bylo vůbec prvním svého druhu v Jizerských horách. „Jablonec má tak hned po Turnovu nejdéle fungující infocentrum v celém regionu," upřesnila Radana Schaeferová z Jabloneckého kulturního a informačního centra (JKIC). A hned začala práce, která trvá dodnes. JKIC od té doby vydalo tolik brožůrek, těžko spočítat. Jedním z prvních vydaných propagačních materiálů byl katalog ubytování, který se od té doby již mnohokrát aktualizoval, a mapka města. Každým rokem pak přibývaly další materiály i publikace věnované Jablonci, současnosti i historii, a kráse Jizerských hor. „Během roku 1999 spatřila světlo světa nová mapa Jablonce, prezentační prospekt Jablonce mapa Jizerské hory, historické panorama Jablonce, soubor historických pohlednic, plán lyžařských tratí, leporelo Rozhledny Jizerských hor, kniha Dobové fotografie Jablonecka, a tak dále a tak dále," vypočítala Hanka Herkommerová, současná vedoucí turistického infocentra. „Co rok, to nový turistický produkt, většinou hned několik. Aby se informace mohly k turistům dostat, bylo potřeba je nejprve získat. Budovaly se databáze nejen zmíněného ubytování, ale také bižuterních a sklářských firem, pravidelných akcí, výletních tipů, doplňkových služeb. Je to každodenní mravenčí práce," dodala.

Autor: Jan Sedlák