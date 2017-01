Turisty vyděsily krvavé stopy, o zvěrstvo pytláků ale nešlo

Jizerské hory - Řádí po Jizerských horách pytláci? Spíš ne, míní odborníci.

Střelená zvěř se vyvrhne v co nejkratší době - ilustrační snímekFoto: Deník

Velký šok zažila mezi vánočními svátky turistka Blanka Daníčková. Z venčení psa v lesích nad Oldřichovem si odnesla hrůzný zážitek. V lese totiž narazila na krvavé stopy a následně i zbytky po vyvrženém zvířeti, zřejmě srně. Lekla se proto, že tam řádili pytláci.

VNITŘNOSTI PO LESE

„Bylo to nedaleko Poledníku, tedy pár kilometrů od Oldřichova v Hájích. Zbytky ležely pár metrů od Jizerské magistrály, kde jezdí lidi na lyžích a dá se tam normálně dojet i autem. Což zřejmě dotyčný i udělal. Ani se ostatky nesnažil nijak zakrýt, ani stopy po odvlečení zvířete," popisuje nepříjemný zážitek Blanka Daníčková.

„K vnitřnostem mě dovedla krvavá stopa, která se táhla od běžecké stopy až do lesa. Vnitřnosti byly cca 10 metrů od cesty. Tedy tam zvíře vyvrhl a dotáhl k autu. Původně jsem si myslela, že se tam vymlátil nějaký lyžař a tak jsem se šla podívat, jestli někde neleží. V době, kdy jsem tam šla, tam totiž takřka nikdo nebyl," dodává Daníčková.

Podle všeho ale o dílo pytláků nešlo. Ač to pro laika může znít divně, šlo o zbytky po standardním lovu. „Říká se tomu vývrh zvěře. Lovec na místě zvíře vyvrhne a nechá tam ležet to, co se nejí. Tedy střeva, někdy plíce, žaludek, pohlavní orgány. Zbytek jako ledviny, játra, srdce a další se odtáhnou," vysvětluje krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Hušek.

„Dělá se to zcela běžně, vyvržené zbytky, které tam zůstanou, se nechávají pro zvěř, většinou do dvou dnů zmizí. Jen se to nedělá moc blízko cest kvůli lidem, protože ten pohled je skutečně děsivý a mohl by někoho vylekat," dodal Hušek.

Podle něj se v Jizerských horách skuteční pytláci moc nevyskytují. „Pokud někdo pytlačí, tak spíš s legálně drženou zbraní. Jinými slovy jde většinou o myslivce, kteří nepřiznají odstřel," dodal Hušek.