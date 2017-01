Turnov chce vybudovat zařízení pro lidi postižené demencí

Turnov - Turnov na Semilsku se nevzdává plánů na výstavbu zařízení pro seniory postižené demencí. Podobné zařízení čtrnáctitisícovému městu chybí. Pokud už je stupeň postižení takový, že vyžaduje zvláštní režim a v domově pro seniory už to nejsou schopni zvládnout, musí být klient předán jinam.

Psychiatrická léčebna Kosmonosy.Foto: Deník

"Což je většinou léčebna ve 30 kilometrů vzdálených Kosmonosích," řekla turnovská místostarostka Petra Houšková (Nezávislý blok).



Radnice proto připravila projekt výstavby specializovaného pavilonu s 24 lůžky v sousedství Domova seniorů Pohoda. "Tam v téhle chvíli máme zázemí i personál, rádi bychom to do toho prostoru umístili, ale zatím se nám nedaří získat dotaci," uvedl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Náklady na projekt se odhadují na 34 milionů korun, z toho většinu by měla podle starosty pokrýt dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. Radnice by zaplatila 8,5 milionu korun. "Plus by nás to mělo ročně stát zhruba milion korun navíc na provozních nákladech," řekl starosta.



Dům Pohody má 76 lůžek a pracuje v něm asi 90 zaměstnanců. Rozpočet se pohybuje kolem 40 milionů korun. Město se na něm podílí zhruba čtvrtinou. Lůžka v domově ale nejsou určená pro lidi postižené demencí. "Momentálně nemůžeme žadatele uspokojit," řekla místostarostka. Navrhovaná kapacita zařízení by podle ní byla dostatečná pro město a okolní obce.



Podobných zařízení v Libereckém kraji v posledních letech přibývá, potřebám ale nestačí. Pro lidi se sníženou soběstačností zaviněnou chronickým duševním onemocněním nebo různými typy demence včetně Alzheimerovy choroby je v kraji 13 zařízení sociální péče s kapacitou 642 lůžek. Od roku 2013 se kapacita zhruba zdvojnásobila. Do krajské základní sítě služeb je zařazeno 536 lůžek, která kraj finančně podporuje. Mimo základní síť v Libereckém kraji působí jablonecká společnost JabloDSJ s kapacitou 78 lůžek, Domov Maxov na Jablonecku s osmi místy a částečně i českolipská Pampeliška.