Turnov se distancuje od kampaně

Bedřichov - Lyžování má na území Česka tradici dlouhou sto třicet let. V noci z pátého na šestého ledna 1887 vyzkoušel poprvé podivnou dřevěnou věc zvanou „ski" Josef Rössler-Ořovský s jeho bratrem. Krátce na to se lyžování rozšířilo do všech koutů země.