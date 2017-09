Túrou vzpomněli tragédii na Bílé Desné přes 101 lety

Desná v Jizerských horách – Hvězdicový Pochod proti proudu není jen o vzpomínce na události před sto lety. Má být i příležitostí sousedského setkání.

„Setkáváme se u Protržené přehrady, tedy scelujeme něco, co bylo roztrženo, rozerváno,“ začal sobotní bohoslužbu v areálu vojenský kaplan Petr Šabaka. Na místo přišel spolu s několika vojáky a jejich rodinami ze směru od Albrechtic. Další lidé, skupiny studentů či jednotlivci na místo dorazili z Desné nebo od Smědavy. Cílem totiž nebyla jen vzpomínka 101. výročí od tragedie na Bílé Desné, kdy voda vzala 67 životů a zničila majetky.



Smyslem akce, kterou si její tvůrci přejí každoročně opakovat, je setkávání lidí, kteří vzdušnou čarou žijí jen pár kilometrů od sebe. Otcové této myšlenky, frýdlantský starosta Dan Ramzer a jeho albrechtický kolega a senátor Jaroslava Zeman, se zde také potkali. Nechyběl ani Jaroslav Kořínek, starosta Desné, kam katastrálně tato technická památka patří.



„Konají se různé pochody, tak proč ne právě k Protržence,“ poznamenal Dan Ramzer, jehož na pochodu doprovázely dcerky i pejsek. O areál neopadl zájem ani po loňských výročních oslavách a je cílem pěších, cyklistů či běžkařů v zimě. Spokojený je i provozovatel turistické útulny s občerstvením. Jeho škvarková pomazánka na čerstvém chlebu s cibulí je vyhlášená.



„Doufám, že se z Pochodu proti proudu stane tradice a výchozí místa nebudou tři ale víc, třeba Josefův Důl,“ uvedl Jaroslav Zeman a netajil spokojenost nad účastí prvního ročníku. „Vešli jsme se do třech stovek účastníků,“ řekl Robert Novák, který v cíli rozdával pamětní magnetky a v Albrechticích pomáhal i na startu. Odsud také vyšla pochopitelně ta největší iniciativa. „My jsme byli takoví tahouni,“ potvrdila Pavlína Klížová.



Přestože uprostřed lesů spolu katastrálně obce Albrechtice a Hejnice sousedí, lidé nemají příliš příležitostí se potkat. Po silnici mohou jen od jara do podzimu.



Ramzer jedním z iniciátorů lepšího propojení Frýdlantského výběžku s Jabloneckem. Silnici vedoucí kolem zásobárny pitné vody Souš, kam mohou jen osobní auta, kraj a vodohospodáři na zimu uzavřou. Objízdná trasa přes Liberec je deset krát delší.



Ramzer se Zemanem a další starostové také usilují o zavedení turistického spojení mezi oběma regiony. Menší autobus by prý jezdit kolem Souše mohl.