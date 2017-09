Unikátní most je opět průjezdný. Finančně se značně angažoval Liberecký kraj

Bystrá nad Jizerou - Po měsících oprav je opět průjezdný most u obce Bystrá nad Jizerou.

Bysterský most prošel rozsáhlou rekonstrukcí, stavba z roku 1922 se tak poprvé dočkala zasloužené opravy. Most je zároveň důležitou spojkou obce Bystrá nad Jizerou s hlavním spojem ze Semil na Jilemnici. Během prací museli místní denně urazit několikakilometrovou objízdnou trasu. Most, který nechal vystavět místní mlynář Janoušek, ohrožoval dlouhodobě špatný stav. „Most se nám postupně z jedné strany propadal až o dvacet centimetrů. Dřevo bylo v některých místech prohnilé a hrozilo, že by během pár let spadla,” sdělil starosta obce Bystrá nad Jizerou Lukáš Nesvadba.

Slavnostního otevření mostu se zúčastnil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Když jsem tu byl loni na besedě, pan starosta mě oslovil, že asi největším problémem je právě Bysterský most,” uvedl Martin Půta. Právě Liberecký kraj z velké části celou rekonstrukci zafinancoval.

Na projektu se finančně podílelo i ministerstvo kultury, jelikož místní věšadlový most je historickou památkou. Celkové náklady rekonstrukce se vyšplahly do výše pěti miliónů korun, z nichž kraj poskytl 3,8 milionu korun, ministerstvo kultury přispělo milion korun a zbytek uhradila obecní kasa.„Projekt obnovy tohoto objektu podpořili i lidé v rámci sbírky. V té se vybralo přibližně sto tisíc korun,” dodal Nesvadba.

Oblíbenost mostu dokládá i fakt, že jeho odstraňování i otevření přihlížely desítky lidí z okolí. „Při sundavání mostu tu byl neskutečný počet lidí. Sama mám k mostu vztah. V jeho blízkosti jsem trávila své mládí u babičky. Je skvělé, že kraj se k rekonstrukci postavil čelem. Je to mimořádná památka,” komentovala starostka Semil Lena Mlejnková. Dokončení mostu uvítali i místní. „Myslím, že most mohl být opraven rychleji, ale jinak vypadá hezky,” řekl Jaroslav. Rekonstrukce odstartovala v červnu loňského roku. Před Vánocemi byl zpřístupněn pro pěší a nyní zde projedou i vozidla. Nově se zvýšila i nosnost na dvě tuny. „Konečně tu mohu projet malým traktorem,” dodal postarší muž.

Celý most o délce 24 metrů byl jeřábem přemístěn na blízký plácek a po opravě navrácen na původní místo. Originální vzhled i konstrukce byla zachována. Bysterský most je nesen za pomoci lichoběžníkových a trojúhelníkových věšadel. Nyní bude památka ve správě Muzea Českého ráje v Turnově. Výjimečnost mostu tkví právě v materiálu. Dřevěné zastřešené mosty jsou v dnešní době spíše raritou. Tento most je tak jedním z posledních v Podkrkonoší. Původně smrkový materiál nahradilo modřínové dřevo a dubová podlaha.