Utržené prsty, přemíra pití i běžné zranění po uklouznutí

Liberecký kraj - S alkoholem se o silvestrovské noci poprala řada lidí. Jedenáct jich skončilo na záchytce. Ve čtyřech případech zasahovali lékaři krajské záchranky u nezletilých opilců. Zranění si vyžádaly i petardy.

Požár haly v LiberciFoto: HZS LK

První vážnější silvestrovské zranění zaznamenala záchranná služba už 30. prosince, kdy mladému muži v České Lípě utrhla petarda část prstů. Dalším postiženým byl nezletilý chlapec, kterému vybouchla petarda v ruce na Silvestra. S těžkým zraněním obličeje a oka skončil v nemocnici. Před půlnocí ještě ošetřovala záchranná služba muže, který se popálil na obličeji a ruce při vyhazování vzníceného vánočního stromečku.

STO DESET VÝJEZDŮ

Hned v prvních dvou hodinách nového roku vyjížděli záchranáři k dalším osmi, převážně mladým mužům zraněným zábavní pyrotechnikou.

„Jednalo se o tři lehká a jedno vážnější zranění oka a jeho okolí, jedno lehké popálení ruky a další dvě částečné amputace článků prstů ruky. V jednom případě šlo o nezletilého chlapce. Odlétnutá petarda lehce zranila na noze mladou dívku," shrnula mluvčí krajské záchranky Lenka Moravcová. Záchranáři také převáželi muže z jablonecké nemocnice na plastické oddělení Fakultní nemocnice v Praze. „Měl dva amputované prsty rozbuškou," doplnila mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová. Celkem vyjížděla záchranka na přelomu starého a nového roku ve sto deseti případech.

NAPADENÍ S ÚRAZY

Kromě poranění od pyrotechniky se řešily i případy napadení nebo dalších úrazů. „Po silvestrovské půlnoci jsme přijali také osm tísňových výzev po napadení. Šlo o pacienty s lehkými úrazy hlavy, končetin nebo hrudníku," popsala Moravcová.

Středně těžký úraz hlavy a dolní části zad si pak v Liberci po druhé hodině ranní způsobila mladá žena po pádu z balkonu. Kolem páté hodiny ranní vyjížděli českolipští záchranáři k dopravní nehodě v Horní Polici.

Rušno bylo během silvestrovské noci na chirurgické ambulanci i v Jablonci. V poslední den roku 2016 zde ošetřili 70 pacientů, od půlnoci do rána jich bylo již 15. Na Silvestra jel v plném režimu od rána i chirurgický sál. „Mamka třicátého večer upadla na schodek a zlomila si kotník. Ráno na Silvestra ji operovali. Nový rok vítala v nemocničním pokoji," svěřila se Dagmar Kubištová.

PŘIHNULY SI I DĚTI

Záchranáři museli vyjíždět také k lidem, kterým způsobil zdravotní problémy alkohol. Nešlo jen o dospělé, přihnuly si i děti. „Záchrannou službou byli ošetřeni čtyři nezletilí," potvrdila Lenka Moravcová. Na záchytce v Krajské nemocnici v Liberci skončilo podle jejího mluvčího, Václava Řičáře, celkem jedenáct lidí.

Opilé děti nemuseli ošetřovat v jablonecké nemocnici. „Na dětské oddělení jsme přijali dvě děti k hospitalizaci, ale neošetřovali jsme žádného podnapilého dětského pacienta," upozornila mluvčí Krajinová.

OHEŇ I NEHODY

Na Silvestra začaly zásahy hasičů v Libereckém kraji hodně brzy. K první události vyjížděli již 12 minut po půlnoci. Celkem zasahovali u 13 událostí, z toho u šesti požárů, dvou dopravních nehod, dvou technických pomocí, jednoho úniku ropných látek, dvakrát šlo o planý poplach.

Při největším silvestrovském požáru skladové haly v Liberci vznikla škoda za půl milionu korun. Jednotky ale vyjížděly i na technickou pomoc. „Po půl páté odpoledne zachraňovali dítě uzamčené v osobním automobilu na parkovišti Dolní Mísečky," uvedla mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová s tím, že jilemnickým hasičům se podařilo otevřít vůz bez poškození.

Přechod do nového roku nebyl pro hasiče v Libereckém kraji nijak dramatický. Od půlnoci do osmi ráno zasahovali u pěti událostí. Nejvážnější byla nehoda osobního auta krátce před pátou ráno části obce Žandov u Dolní Police na Českolipsku. „Hasiči vyprostili zraněnou dvojici z vozu bez pomoci hydraulických nástrojů a poskytli první předlékařskou pomoc. Vzápětí pasažéry předali do péče zdravotníků," doplnila Štrauchová.