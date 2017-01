Užijte si pohádkovou jízdu na rejdovačkách

Smržovka - Unikátní přírodní sáňkařská dráha, která vede z Černé Studnice do Smržovky, láká turisty ke čtyřkilometrové projížďce už druhým rokem. Zájem o tuto zimní atrakci stále stoupá.

Každý nadšený sáňkař ocení zcela přírodní dráhu, která vede od rozhledny na Černé Studnici až ke smržovskému vleku Filip.

S nápadem na vybudování dráhy přišel Miloš Morávek: „Já jsem bývalý sáňkař a za mého mládí se na Smržovce sáňkovalo na kde jaké cestě. Každá cesta byla propluhovaná a nikde se nesypalo, takže nebyl problém vytáhnout sáňky na kopec a jet dolů." Tyto možnosti postupem času ubývaly, až zmizely úplně. Dříve na cestách nehrozilo takové nebezpečí srážky s autem.

Dnes, když jdou v zimě rodiny s dětmi na výlet, málokdy si berou sáňky. Už je doma třeba ani nemají. A proč si je kupovat, když se na nich nedá nikde jezdit. „Napadlo mne, že by bylo potřeba vytvořit nějakou cestu, kde by se dalo bezpečně sáňkovat. Další věc, která mě v tom podnítila je, že jízda na saních na přírodních drahách je i závodní sport, který tu má dlouhou tradici," říká Morávek.

Po zrození nápadu už zbývalo jen najít vhodné umístění, s místem přišel starosta Smržovky Marek Hotovec. „Vycházelo z jednoduché věci, sáňkařská dráha již v minulosti na Černé Studnici byla. Akorát byla původně orientována směrem na Jablonec. Navíc, když jsme zpracovávali strategický plán, zamýšleli jsme se nad tím, co je pro Smržovku typické, co si se Smržovkou lidé pojí. Musím říct, že často se jim vybavilo právě sáňkování," popsal starosta.

Ve Smržovce ovšem už jednu dráhu pro sáňkování mají. Je určená pro závodní sáňkování a vybudovali ji v sedmdesátých letech minulého století. Při jízdě touto drahou může sportovec dosáhnout maximální rychlosti 103 kilometrů za hodinu. „Sáňkařskou dráhu sice máme, ale to pro normální smrtelníky není. A právě proto jsme říkali, proč neudělat dráhu přírodní pro děti i dospělé. Sami jsme tu jako děti sáňkovali vlastně na každém kopci, dokud se nezačalo vše protahovat a solit. Tohle byla jediná možná cesta jako to udělat," dodal Hotovec.

O úpravu se původně starali dobrovolníci se čtyřkolkou vybavenou speciální železnou konstrukcí. Takto upravená trať ale nebyla dostatečné pevná. Nyní, díky získané dotaci, upravují dráhu technické služby traktorem s frézou, která kromě sáňkařské dráhy upravuje i běžecké kolečko.

Oproti loňskému roku počasí sáňkařům přeje, ovšem dostatek sněhu k dobré jízdě nestačí. „Tím jak teď napadl prašan, tak to není úplně ideální, protože se to nedá zhutnit. Momentálně by se nám hodila mírná obleva, nebo kdyby napadl mokřejší sníh," řekl Hotovec. Slova starosty potvrdil i autor projektu Morávek: „Ideální podmínky jsou takové, kdy sníh změkne a slehne, my ho pak přitlačíme a vznikne z toho taková napůl ledová cesta. Závěrečná část trati k vleku Filip může být při ideálních podmínkách až nebezpečně rychlá."

Smržovská sáňkařská dráha měří přibližně čtyři kilometry. Návštěvníci však musí počítat s tím, že budou muset místy sáňky táhnout. „Důvodem je zejména to, aby byla trať bezpečná a nekřižovala pozemní komunikace," zdůraznil Morávek. Sjezd se tak stává i výletem. Pokud nemáte sáňky doma, nemusíte zoufat.

Půjčit si je můžete přímo v restauraci Černá Studnice. Na startu nasednete a saně vrátíte ve Smržovce u vleku. „Zájem o půjčování je velký, teď máme dvacet saní, ale o víkendech to někdy ani nestačí, proto jejich počet rozšíříme. Do budoucna plánujeme i prodej sáněk." řekl Jan Kohoutek, provozovatel půjčovny.

Projekt sáňkařské dráhy podporuje i Mezinárodní sáňkařská federace. Dokonce se zde budou konat závody pro veřejnost. „Rádi bychom spojili tuto dráhu i s nějakými akcemi. V únoru bychom chtěli udělat veřejné závody, pravděpodobně v posledním úseku tratě, kde jsou i pěkné zatáčky," popsal smržovský starosta. Sáňkařská dráha by se tak do budoucna mohla stát tradiční součástí zimních radovánek.