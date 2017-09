V Bedřichově vyletí draci, místní děti prošplhají lanový park

Bedřichov – Podzim tu je s plnou parádou a co by to bylo za podzim bez draků nad poli. Jen zbývá věřit, že klapne i počasí.

Pouštění draků, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

V Bedřichově na louce nad Lesní chatou vzlétnou draci ve čtvrtek 28. září, tedy na svátek svatého Václava. Na děti čekají sportovní hry a soutěže. Děti přímo z Bedřichova k drakům dostanou ještě bonus – v den konání akce mají od 9 do 14 hodin vstup do lanového parku u Doliny zdarma. Pokud ale počasí nedovolí, akce se ruší. Přejeme dobrý vítr a jasnou oblohu.

