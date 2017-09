V dubnu představí terminál. Návrhy je možné podávat do 8. prosince

Jablonec nad Nisou – Jablonecká radnice vypsala architektonickou soutěž na dopravní terminál.

Tramvaj přijíždí na Dolní náměstíFoto: vizualizace

Nový terminál má vyrůst mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května. Vybrána je také nejvhodnější variantu vedení prodloužené tramvajové trati. I když měla být architektonická soutěž na podobu terminálu v Jablonci vypsána v polovině července, děje se tak až nyní. Na konci dubna příštího roku bude jasné, jak bude terminál vypadat.

„V červenci jsme se seznámili s výsledkem květnového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) k architektonické soutěži Národního muzea v Praze. Úřad celou soutěž pro závažné nedostatky zrušil. Proto jsme informovali organizátora naší soutěže, že je nutné dokumentaci a soutěžní podmínky přepracovat, aby odpovídaly připomínkám, které ÚHOS k soutěži Národního muzea měl,“ sdělil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.

Podmínky a zadání měla před vyhlášením soutěže schválit také Česká komora architektů (ČKA), která však také přišla s celou řadou připomínek a podmínky i zadání neschválila.

Terminál s mimoúrovňovým spojením s centrem města a vlakovou zastávkou Jablonec - centrum a parkovacím domem pro asi 200 automobilů je investicí přesahující 5 milionů euro.

TRAMVAJ

Společně s terminálem má dojít i k prodloužení trasy tramvaje, která bude jezdit i přes Dolní náměstí. Prodloužení trati připravuje Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec. Oba propojené projekty vzniknou v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec, který je financován Evropskou unií.

„Podle mě to je logické. Proč má tramvaj končit tak daleko centra, když kdysi po městě jezdila,“ myslí si Petr Vrabec z Jablonce. Sám tramvají mezi Jabloncem a Libercem jezdí každý týden několikrát. Výstavba terminálu v Kamenné ulici by mohl do Jablonce přinést více než 400 parkovacích míst. Součástí nového terminálu je plánováno podzemní parkování. Nová parkovací plocha pak vznikne na místě dnešní otočky tramvají v Tyršových sadech.

„Ta může prospět i objektu městských lázní, respektive možnému investorovi, protože právě stávající absence parkování je nevýhodou tohoto objektu,“ doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Navíc podzemní parkoviště v místě terminálu by pomohlo ulevit Hornímu náměstí, které je v současné době degradované právě parkovištěm. Mnohdy je automobily vlastně zcela zaplněno. Horní náměstí by tak po dlouhých letech mělo naději stát se místem vhodným pro setkávání lidí a pořádání trhů.



ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Návrhy je možné podávat do 8. prosince tohoto roku. Soutěž je zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek, Úředním věstníku EU i na webových stránkách města.

Předmětem soutěže je návrh Dopravního terminálu v ulici Kamenné s parkovištěm pro zhruba 200 vozů a bezbariérovým propojením s vlakovou zastávkou, který bude jedním z jabloneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Náklady na jeho výstavbu jsou odhadnuté zhruba na 150 - 200 milionů korun.

Soutěžní návrhy je možné podávat do 8. prosince. „Porota je bude hodnotit v první polovině ledna a poté vyzve ty, kteří postoupili do 2. fáze soutěže, k dopracování návrhů do dalších podrobností,“ přiblížil Lukáš Pleticha. Konec 2. fáze je plánovaný na polovinu dubna 2018, návrhy pak posoudí odborná dopravní firma, porota a výsledky soutěže by měly být vyhlášené na konci dubna příštího roku.

Žádost o dotaci by měli Jablonečtí podat v první polovině roku 2019, realizace by měla proběhnout v letech 2020-2022.