V Harrachově létaly také ženy

Harrachov - Skokanská elita se v úterý 17. ledna utkala o titul mistra České republiky. I přestože se jednalo o všední den, přilákalo mistrovství ve skocích na lyžích několik desítek diváků.

Při skocích na lyžích se také ne vždy všechno povedeFoto: Deník / Petr Zbranek

Čeští skokani poměřili své síly na skokanském můstku K90 v Harrachově.

Na napínavý závod se přišly podívat i studentky. „Jsme tu v rámci lyžařského kurzu, ale moc nás to zajímalo. Doposud jsme skoky na lyžích viděly jen v televizi," uvedla osmnáctiletá Šarlota z Prahy.

Hlavní soutěži předcházela tréninková kola. Na dráhu se postavilo celkem třicet čtyři závodníků v kategoriích junioři, dorostenci, muži a o titul mistryně bojovalo osm žen.

První soutěžní kolo skončilo nešťastným pádem pro Jakuba Čejchana, naštěstí nedošlo k vážným zraněním.

S výsledky 100,5 metru v prvním a 89,5 metru v druhém kole obsadil první příčku Roman Koudelka. Z žen zvítězila Barbora Blažková, ta při svém nejdelším skoku překonala délku osmdesáti šesti metrů.

Skokanský můstek po celé jeho délce kontrolovali rozhodčí, kteří dohlíželi na měření skoků. „Tahle to má technicky skvělý, ale měla by shodit. Kdyby šlo o jedno kilo. Ale s tímhle by už měla něco dělat," okomentoval rozhodčí jeden ze skoků.

Úsměvnou stránkou byla čísla, značící metry, připevněná na dřevěných bocích můstků. Jejich stupnice končila na 101 metrech. Nejednou se stalo, že závodník doskočil dále a pak délka jeho skoku končila čistě v rukou rozhodčích.