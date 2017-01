V horách čekáme super víkend

Jablonecko - Rolby vyjely i v noci a pro milovníky bílé stopy je na víkend v horách připraveno opět 180 kilometrů.

„Počasí nádhera, ranní úprava rolbou fantastická, ale jako každý den, bezohlední majitelé Montanie se svou čtyřkolkou dováželi jídlo na Smědavu a perfektní úprava je pryč. Proč si vlastník i objektu ve Frýdlantě nedováží na Smědavu jídlo odtud a neničí upravenou magistrálu? Kdo jim dal povolení?" zlobil se včera odpoledne v diskusi na webu Jezerské o.p.s., která se stará o Jizerskohorskou magistrálu, běžkař Pavel. Do Jizerek si přijel stejně jako stovky ostatních užít skvělé počasí.

A nebyl jediný. „Čerstvá úprava, jen úsek Boudy Protržená čerstvě rozvorán čtyřkolkou. Ta pravidelně jezdí nad ránem z Josefova Dolu, přes Boudy a Protrženou na Soušskou. Dokud to bylo tvrdé, tak to nevadilo. Po noční úpravě to pěkně zničili… Neví někdo, kdo to dělá?" ptá se ostatních další.

Rolby ale vyjely i v noci a pro milovníky bílé stopy je na víkend v horách připraveno opět 180 kilometrů. Zaříznuté stopy najdeme díky dobrým sněhovým podmínkám na řadě dalších míst Jablonecka a Semilska.

Meteorologům tak úplně stoprocentně nevyšla předpověď a mínus šestnáct stupňů o víkendu nečekáme. Ranních šest sedm pod nulou se dá vydržet. Jen svižný vítr včera tlačil pocitově zimu o hodně níž. I lanovku na Ještěd museli kvůli jeho síle zastavit. Kolem poledne ale paráda.

„Do je jako Kützbühl," volali na sebe dva starší sjezdaři včera dopoledne na ještědských Pláních. V celém areálu najdete celkem devět kilometrů sjezdovek.

Na nápor se připravují i v největším lyžařském středisku Jizerských hor, na Tanvaldském Špičáku. „Přijďte si vyzkoušet pohyb na skialpech," zve Petr Bažant na K2 Skitouring days, který se tu koná 29. ledna. Ve středisku leží na sjezdovkách metr až metr a půl zmrzlého sněhu.