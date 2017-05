V Kořenově mají stoletou švýcarskou perlu z Jungfraubahn

Kořenov - Skutečně světovou záležitostí se může pyšnit Kořenov v Jizerských horách. V obci s bezmála tisícovkou obyvatel, která leží v sousedství Harrachova, mají od čtvrtka originální ozubnicovou lokomotivu z roku 1912.

Švýcarský unikát vozil turisty do nejvýše položené železniční stanice v Evropě na Jungfraujoch.

Pouze tři na světě

Dva kamiony přivezly ve čtvrtek po spletitých krkonošských serpentinách vzácný náklad ze Švýcarska. Unikátní dřevěnou lokomotivu se dvěma vagony získala Železniční společnost Tanvald, která provozuje místní Zubačku na nejstrmější trati v republice, a umístila je do Výtopny v Kořenově. V sobotu byl první den, kdy se na slavný exponát mohli podívat lidé při slavnostním zahájení sezony na Zubačce. Obdivovali vlak, který vyrážel při zahájení provozu v roce 1912 do nejvýše umístěné vlakové stanice v Evropě Jungfraujoch v nadmořské výšce 3454 metrů nad mořem. „Jsou pouze tři na světě. Jedna lokomotiva ještě jezdí na Jungfraubahn na nostalgických jízdách, druhá je umístěná ve švýcarském národním dopravním muzeu v Luzernu. A třetí je teď v Kořenově," potvrdil význam unikátního exempláře ředitel Železniční společnosti Tanvald Petr Prokeš.



Jak prozradil, cesta k jeho získání byla překvapivá. „Tento vlak přestal být nasazován v roce 2007 na nostalgických jízdách ve Švýcarsku. Následně putoval do Železničního muzea v Kalnachu, které ovšem letos končí. Jeho zástupci nás kontaktovali, jestli bychom o něj měli zájem," vysvětlil, jak se dostal z Bernských Alp do Krkonoš. „Bylo to pro nás překvapení a vůbec by nás nenapadlo, že je něco takového možné," přiznal Prokeš.

Interiér zpřístupní veřejnosti

Návštěvníci zahájení sezony na Zubačce ještě neměli možnost podívat se, jak to vypadá uvnitř lokomotivy a vagónů, které před sto lety začaly jezdit na švýcarské trati. Ale i k tomu dojde. „Vlak je zatím provizorně usazený. Chceme zpřístupnit veřejnosti interiér, aby se mohla podívat na světový unikát a původní vůz, který je precizně zachovaný z 20. let minulého století," slíbil ředitel tanvaldského spolku. Jak dlouho originál z Jungfraubahn v Kořenově vydrží, o tom má jasno. „Doufáme, že napořád," reagoval okamžitě.



Přeprava ze Švýcarska probíhala dvěma kamiony a Železniční společnost Tanvald ji uhradí ze svého rozpočtu. „Kamiony přijely ve čtvrtek, ještě nemáme úplně přesné údaje. Celkově by se mělo jednat zhruba o 300 tisíc korun. Hodně nákladný byl jeřáb ve Švýcarsku," uvedl Petr Prokeš.

Atypické motorové zubačky

Dobrovolníci z tanvaldské obecně prospěšné společnosti kvitují zájem veřejnosti o zvláštní jízdy historickými vlaky. Ať mají vpředu motorovou ozubnicovou lokomotivu, které jinde na světě nejezdí, nebo je táhne parní mašina. Sobotní ranní spoj z Tanvaldu přes Kořenov do Harrachově byl napěchovaný pětistovkou lidí.



„To je maximální kapacita pro pětivozovou soupravu. Každá pojme sto lidí," informoval další člen spolku Pavel Šturm. „Určitě jsme rádi, že lidé projevují zájem. Udržet v provozu tyhle unikátní ozubnicové lokomotivy je nesmírně náročné," upozornil ředitel Prokeš.



Start každé sezony vyžaduje v předstihu důslednou údržbu. „K tomu se přidávají drobné opravy. Každý rok je to něco jiného. Jsou to atypické stroje. Pokaždé se na nich objeví něco jiného. Naši strojvedoucí se také velice pečlivě před každou jízdou věnují promazání pojezdů," popsal péči o stroje z roku 1961.



„Takové motorové zubačky nejsou nikde na světě. Dříve se vyráběly pro dráhy v Rakousku a Maďarsku, ale tam už byly dávno sešrotované. Zubačky jsou i jinde na světě, ale tam jezdí po turistických tratích, jsou úzkorozchodné a slouží pouze turistům. Na trati naší Zubačky probíhala doprava jak osobní, tak nákladní," řekl Petr Prokeš.

Nejstrmější trať čeká 115. výročí

Za významnou událost považuje loňskou rekonstrukci Výtopny na nádraží v Kořenově. „Československé státní dráhy objekt opustily v roce 1987, kdy pod množstvím sněhu spadla střecha. Dlouhou dobu tady byla jenom ruina. Povedlo se nám uspět s projektem u norských fondů a v loňském roce proběhla úspěšná rekonstrukce. Výtopnu jsme teď otevřeli poprvé, v průběhu léta plánujeme častější otevření, nejen při zvláštních jízdách," sdělil ředitel Tanvaldského železničního spolku.

Historické vlaky se hodí do gala v letošní sezoně ještě několikrát. Největší událostí bude v Kořenově 17. června 100. výročí velké parní lokomotivy a 1. a 2. července oslavy 115 let Zubačky, legendární ozubnicové dráhy, nejstrmější železniční trati v republice.