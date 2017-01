V Kořenově poranil led ze střechy malého chlapce

Kořenov - Dítě v předškolním věku bylo se středně těžkým poraněním sanitkou transportováno na traumacentrum Fakultní nemocnice Motol.

"Vrtulník nemohl vzlétnout kvůli špatné viditelnosti," řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Neštěstí se stalo krátce po 15:00 v Rejdicích. "Je to první podobný případ, který jsme letos zaznamenali. Máme ale obavy, že s tím, jak se otepluje, jich může přibývat. Někde rampouchy dosahují takových rozměrů, že by při pádu z výšky mohly člověka i zabít," řekl záchranář. Majitelé objektů podle něj nebezpečí podceňují. I ve městech by podle něj lidé měli být při chůzi po chodnících opatrní.

O tom, jakou sílu mohou padající rampouchy mít, se o minulém víkendu přesvědčili ve sklárně v Harrachově, kde rampouchy zničily část střechy.

"Spadly z hutní haly z výšky nějakých čtyř pěti metrů na plochou střechu, kterou tam v 70. letech postavili. Nikomu se nic nestalo, zničilo to ale 200 metrů čtverečních střechy. Místy je vidět skrz," popsal škody majitel sklárny František Novosad. Na opravu podle něj milion korun zřejmě stačit nebude. Ze všech objektů sklárny teď rampouchy pravidelně odstraňují.

V Jablonci nad Nisou, kde od pondělí bojují se sněhovou kalamitou, se právě na rampouchy a sníh sjíždějící ze střech zaměřila i městská policie.

"Lidé se kvůli nim často bojí chodit po chodnících," řekla mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Majitele domů upozorňovala na nebezpečí, které od rampouchů hrozí, i policie v Liberci. Pokud majitelé sníh a led z domů neuklízejí, může to skončit ve správním řízení pokutou až 300.000 korun, v případě vážného zranění může být postih ještě citelnější.

Povinnost odstranit sníh a led mají vlastníci objektů. "Hasiči vyjíždějí jen k nebezpečným případům, kdy jsou ohroženy zdraví a životy," řekla ČTK mluvčí hasičského záchranného sboru Zdenka Štrauchová. V minulých dnech tak vyjížděli například k odstranění nebezpečného převisu nad vstupem do školy ve Slané u Semil. "Převis hrozil pádem na děti, hasiči tam s pomocí automobilového žebříku a ručního nářadí převis odstranili," dodala.