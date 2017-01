V Libereckém kraji navzdory obavám z EET hostinců přibylo

Liberecký kraj - Systém ale podle hostinských hlásí výpadky, zvlášť v exponovaných dnech.

EET. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/René Fluger

V Libereckém kraji navzdory obavám z elektronické evidence tržeb (EET) hostinských živností v závěru roku přibylo. Přestože ještě v polovině roku to vypadalo, že řada malých podniků se zavře, v listopadu a prosinci se rozhodlo přerušit či ukončit činnost jen 16 podnikatelů v pohostinství, předloni jich ve stejném období bylo 20. „Nově evidoval v posledních dvou měsících živnostenský úřad 102 podnikatelů z této oblasti, v roce 2015 jich ve stejném období přibylo jen 57," sdělila mluvčí krajského úřadu Markéta Dědková.

Na konci roku evidoval živnostenský úřad v Libereckém kraji 6528 podnikatelů v řemeslné živnosti hostinská činnost, o 362 více než před rokem. EET byla v ostrém provozu spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace a v kraji se měla podle informací z finančního úřadu týkat 3000 subjektů. Mají za sebou první měsíc v provozu, který na řadě míst odhalil slabiny. Problémy hlásí provozovatelé malých restaurací a penzionů v horských oblastech, kde je problém se signálem pro internet. Při náporu, který v závěru roku zimní střediska zažila, to působilo velké potíže. Spojení ale často kolabovalo.

„V normálním provozu to problém není, ale v exponovaných dnech, zvlášť, když přijde větší skupina lidí, je to katastrofa. Na účet čekají hosté i půl hodiny, jsou pak zbytečně nervózní," řekl Zdeněk Tyl, který v jizerskohorském středisku Hrabětice už přes 20 let provozuje restauraci Driketa. Kvůli špatnému signálu je podle něj odezva elektronické kasy příliš dlouhá, spojení se často přeruší. „Hodně záleží na počasí," poznamenal majitel podniku. Hlavně malým živnostníkům podle něj EET jen přidělává práci a zvyšuje náklady. Víc peněz stejně do státního rozpočtu nepřinese. Podobné zkušenosti mají z provozu EET i další podnikatelé v horských oblastech.

Spokojen s fungováním EET není ani provozovatel motorestu U Koně na Práchni v Kamenickém Šenově. „Je to víc práce, víc administrativy, dražší," sdělil majitel podniku Martin Dušička. Zaplatit musel přes 10.000 korun za pokladnu, další peníze ho stojí připojení a také třeba speciální papír do tiskárny. „Odhaduju, že to měsíčně přijde tak na tisícovku, kterou musíme vydělat navíc," poznamenal. Podnik má tři sítě, takže s připojením problémy nemá, přesto to při účtování podle Dušičky zdržuje.