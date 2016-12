V Libereckém kraji zahájí provoz další lyžařské areály

Liberecký kraj - V kraji zahájí provoz další krkonošské skiareály. Od pátku bude možné lyžovat na nejdelší sjezdovce v kraji v Rokytnici nad Jizerou a od soboty bude jezdit lanovka na Benecku.

Lyžování - ilustrační snímekFoto: Deník

V již otevřených areálech přibudou další sjezdovky, třeba v Liberci na Ještědu. Do hor mohou vyrazit i běžkaři.

V areálu Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou pojedou od pátku obě lanovky a otevřené budou čtyři modré sjezdovky, jež mají dohromady skoro pět kilometrů. „Podmínky jsou ideální. Po středeční oblevě to dnes v noci umrzlo a myslím, že to bude krásné ježdění," uvedl ředitel areálu Michal Kopecký. Na sjezdovkách je podle něj od 30 do 60 centimetrů sněhu. Ochránci přírody povolili i spuštění lanovky na Lysou horu, jejíž vrchol leží v první zóně národního parku.

Dolů se dá ale zatím jezdit jen po modré, bezmála tříkilometrové sjezdovce. Červená zůstává uzavřená. „Sněhu na ní není dostatek, vítr ho vyfoukal," uvedl Kopecký. Na vrcholu Lysé hory nelze vyrábět umělý sníh, spoléhat se musí na přírodu. Modrá sjezdovka má výhodu, že je před větrem lépe chráněná.

V sobotu se poprvé v sezoně rozjede čtyřsedačková lanovka v Benecku a otevřená bude i hlavní sjezdovka. „Podmínky jsou docela dobré. Upravené jsou i tratě pro běžkaře, i když mimo sjezdovky moc sněhu není. Dá se to ale, kameny nikde nekoukají," řekl starosta obce Jindřich Mejsnar.

O víkendu se původně měl rozjet i Bedřichov, zahájení sezony se ale nejspíš o týden odloží. „Předpověď je taková, že bychom mohli zasněžovat. Tak toho chceme využít, abychom mohli otevřít hlavní sjezdovku Malinovka. Teď by jela jen dětská," uvedl za areál Petr Bažant.

Jiná střediska se chystají na víkend provoz rozšířit, třeba liberecký Ještěd. „Rozjedeme sedačku na Černý vrch a k tomu sjezdovku pod lany. V provozu je ještě F10 a pro děti Bucharka, dohromady 2,5 kilometru tratí," uvedl ředitel areálu Jan Svatoš. Za nepravděpodobné považuje, že by do víkendu dokončili zasněžování 1,5 kilometru dlouhé červené sjezdovky Liberecká. „Tam potřebujeme ještě tak 20 hodin zasněžování," dodal Svatoš.

I přes oblevu v minulých dnech zůstávají v Jizerských horách poměrně dobré podmínky pro běžkaře. Rolby Jizerské o.p.s. upravily magistrálu v noci na dnešek na okruzích z Bedřichova i z osady Jizerka. „Lepší je to ve vyšších polohách, v horách je od deseti do 40 centimetrů sněhu," uvedla za Jizerskou o.p.s.