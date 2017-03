V Plavech létali Arabové s velbloudem i účtenky EET

Plavy - Nezvykle tvarované saně mohli dnes lidé obdivovat v Plavech na Jablonecku. Bavili je Arabové s maketou velblouda, vojáci s replikou sovětského tanku nebo posádka představující účtenky EET.

"Ahmed s Hakimem na velbloudovi" pobavili diváky na dalších Letech na saníchFoto: ČTK / Radek Petrášek

Lety na saních se v areálu bývalého skokanského můstku konaly podevatenácté, recesistickou akci sledovalo odhadem mezi 1000 až 2000 diváky.

"Jsou to blázni. S tím bych to nesjela," zhodnotila počínání odvážlivců jedna z divaček, Jana Šrůtková z Liberce.

Akce se s přestávkami koná v Plavech od roku 1983, letos se do závodu přihlásilo 13 posádek. Nejlepší dokázali se svým roztodivným strojem letět 11 metrů, jiní havarovali ještě před odrazovou hranou. "Poslušnost" odmítl například vycpaný velbloud, kterého musela dvojice Arabů přenést. "Je to vytrvalé zvíře, přešel Alpy i Himálaje. To zvládne," tvrdil před skokem člen posádky, jenž si říkal Ahmed. Spolu s ním jel ještě Hakim.



Před skokem havarovalo i psí spřežení zvané plavská smečka, jež byla vyrobena z polystyrenu. Během několika vteřin přišla vniveč také třítýdenní práce na kartonovém autobusu Květinových dětí po nárazu do sněhové bariéry. Dolů už přijeli hippies jen v kabrioletu.



Posádka účtenek EET jedoucí v maketě odpadkového koše předvedla jeden z nejdelších skoků, z koše se ale papírové účtenky rozletěly po bubnu můstku. Účastí chtěla posádka získat "větší vážnost" pro účtenky po zavedení EET. "Nás jako účtenek se nikdo neptal. Byly jsme krásné účtenky, teď nám přibyly kódy, jsme delší. Nikdo si nás ale stejně neváží. Proto bojujeme, aby si nás vážili jako faktur," řekl s nadsázkou člen posádky Jan Němec z Držkova.



Nejtěžším strojem na můstku byla replika sovětského tanku ISU 152. Vážila zhruba 50 kilogramů, se čtyřčlennou posádkou se dolů vydalo nějakých 350 kilogramů. I tank se ale dokázal vznést do vzduchu a letěl několik metrů. "Dělali jsme na něm asi dva týdny. Je z kartonu a latí," uvedl člen posádky Marek Třeska z Velkých Hamrů.



Lety na saních se v Plavech v posledních letech konají jednou za dva roky. Vedle závodů na raftech je to nejnavštěvovanější akce v obci se zhruba 1000 stálými obyvateli. Soutěží se ve dvou kategoriích. První je umělecký dojem, kdy se hodnotí propracovanost létacího stroje, úbory letců, doprovodné efekty či zda sehrají nějakou scénku. Druhou jsou samotné skoky, záleží nejen na délce letu, ale také na stylu a ohlasu obecenstva. Mezi nejpovedenější podle potlesku diváků letos patřily lety Flinstounů či Mimoňů sedících na banánu.