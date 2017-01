Liberec - Podmínky pro lyžování v Libereckém kraji jsou ideální. Na sjezdovkách leží až dvoumetrová vrstva. Dostatek sněhu, a to nejen v horách, mají i běžkaři.

Lyžování.Foto: ČTK/Radek Petrášek

V plném provozu jsou všechna velká střediska v kraji, sněhu je podle provozovatelů víc než dost. Přesto některé skiareály ještě vyrábějí umělý sníh, například Rejdice na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. "Dosněžujeme technický sníh do crossové tratě, aby byla v dobré kondici až třeba do Velikonoc. Proto sněžíme na pasáže, které jsou více namáhané," uvedl za areál Martin Martínek. Rejdice mají jeden z největších snowparků v republice. Podle Martínka se ho už podařilo dokončit. "Je v nejlepší kondici za posledních pět let. O víkendu se otevře kompletně včetně dofukovací matrace, která slouží k trénování skoků," uvedl.

I některá jiná střediska se chystají podmínky ještě vylepšit. "Do prázdnin chceme dokončit sáňkařský svah, skikrosovou a vlnovou dráhu," uvedl Pavel Bažant za největší skiareál Jizerských hor, který je na Tanvaldském Špičáku.

Velmi dobré podmínky nabízejí také menší skiareály v kraji, lyžovat se dá dokonce i na okraji měst. Několik set metrů dlouhou sjezdovku mají například v Jablonci nad Nisou, u Turnova či v Semilech.

Letošní zima přeje i běžkařům. "Jsou pro ně úplně úžasné podmínky. Upravené jsou běžecké tratě, které se roky nedělaly. Například Malinová cesta od Čertovy hory dolů k Mýtu," uvedl náčelník lanovky v Harrachově Milan Goč.

Upravené stopy jsou nejen v Krkonoších a Jizerských horách, ale například i v okolí Novoborska či v areálu Vesec v krajském Liberci. Běžkaři mohou vyrazit i do Českého ráje po Lomnické magistrále.

"Páteřní trasa magistrály kopíruje Zlatou stezku Českého ráje a nabízí několik neopakovatelných výhledů na Krkonoše, Jizerské hory a Český ráj," uvedl místostarosta Lomnice Zdeněk Rajm. O magistrálu se stará lomnický lyžařský sportovní klub. Hlavní okruh měří přibližně 25 kilometrů a za dobrých sněhových podmínek lze využít až 35 kilometrů upravených běžeckých stop.