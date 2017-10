V Praze si lidé vydělají o 10 tisíc víc než v Libereckém kraji

Liberecký kraj – Nůžky mezi metropolí a regiony se začaly rozevírat před 10 lety. Nejhůř je na tom ve srovnání s Prahou Zlínský kraj, nejlépe kraj Středočeský. Liberecký se za Jihomoravským a Plzeňským krajem drží zhruba uprostřed pomyslného žebříčku.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Bez pár drobných 10 tisíc. Takový je rozdíl v průměrných platech Pražanů a obyvatel Libereckého kraje za druhý kvartál letošního roku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zatímco v Praze si v průměru lidé vydělali za první pololetí letošního roku 37 046 korun, v Libereckém kraji to bylo 27 087 korun. Pomyslné nůžky mezi platy v metropoli a v jednotlivých krajích se začaly rozevírat v době nastupující ekonomické krize. V roce 2008 už rozdíl v měsíčním příjmu mezi Pražany a Liberečany dosáhl částky 9 392 korun. O rok později rozdílem pouhých 54 korun atakoval hranici 10. tisíc.

Poprvé ji překročil v roce 2011, kdy se průměrný plat obyvatel metropole dostal na částku 32 337 korun, plat v Libereckém kraji na 21 926 korun. A tento rozdíl si v drobných obměnách udržuje dosud. V roce 2000 přitom činil rozdíl pouhých 5 tisíc korun. Platy v kraji přitom začaly skokově narůstat právě v posledních letech, kdy se zejména velké automobilové firmy začaly potýkat s nedostatkem pracovníků a odborníky se snaží udržet nejen konkurenceschopnými platy, ale i nejrůznějšími firemními benefity.

Řeč přitom rozhodně není jen o stravenkách. Kromě příspěvků na zdravou výživu a sportovní aktivity jsou to například výhodné tarify operátorů. „Částkou 2,5 tisíce přispíváme také dětem zaměstnanců na dioptrické brýle,“ zmínila Markéta Dousková ze společnosti Denso. „Platy THP pracovníků se u nás pohybují zhruba na úrovni průměrné mzdy v kraji, tedy 27 tisíc korun, u dělnických platů jsme od minulého týdne zavedli novinku, v podobě nástupu rovnou do 2. platové třídy. Do ní se dříve dostali až po půl roce a splnění určitých kritérií,“ nastínila Markéta Dousková personální politiku firmy. Nástupní plat dělnických profesí tak činí 17 800 korun, což je podle ní zhruba o 2,5 tisíce více než tomu bylo dříve. „Výši každé ze šesti platových tříd každý rok vyjednáváme s odboráři,“ doplnila.

Právě ti mají podle Milana Šubrta z Asociace samostatných odborů zásluhu na nárůstu platů. Naposledy si tak právě díky odborům polepšili třeba řidiči autobusů. „Vzhledem k situaci na trhu práce budou muset firmy zaměstnancům přidat a nabídnout i další benefity, pokud si je chtějí udržet. Jednotlivé firmy si totiž pracovníky přeplácejí,“ uvedl již dříve Šubrt.

Přesto ale Liberecký kraj zaostává v průměrné mzdě nejen za hlavním městem, ale i republikovým průměrem. Tam letos přesáhl průměr 29 tisíc. Navzdory tomu jsou ceny potravin v kraji vyšší než ve zbytku republiky. Například cena za kilogram másla byla jen loni o celých 10 korun vyšší než byla průměrná cena v ČR.