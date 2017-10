V říjnu dojde k vlakové výluce na trati Smržovka – Josefův Důl

Jablonec nad Nisou – Z důvodů sanace skalního zářezu mezi obcí Jiřetín pod Bukovou a městem Smržovka dojde k několika výlukám na železniční trati.

Dle informací Správy železniční dopravní cesty se budou výluky týkat úseku Smržovka – Josefův Důl a to v konkrétních dnech, v pondělí 16. října a dále od neděle 22. října do středy 25. října. Vlaky po této trase nepojedou vždy v časovém rozmezí od 7:10 do 19 hodin. V průběhu prací budou vlaková spojení nahrazena náhradní autobusovou dopravou. Ve výše uvedených termínech tak bude platný výlukový řád. V Josefově Dole nastoupí lidé na autobusové zastávce Josefův Důl, železniční stanice. V Antonínově povede náhradní doprava po silnici III/29022 a zastaví v úseku před viaduktem ve směru od Smržovky. Vlakovou zastávku u Tanvaldského Špičáku nahradí zastávka autobusu Albrechtice v Jizerských horách – pošta. V Jiřetíně mohou cestující nastoupit na zastávce na křižovatce silnic III/29042 a III/29044. Ve Smržovce se pak jedná o zastávku před výpravní budovou.