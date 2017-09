V sobotu přineste svá jablka na výstavu na Běliště

Železný Brod – V sobotu 30. září se v národopisné expozice Běliště koná Jabkobranní.

Řemeslný jarmark. Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Jarmila Kuncová

Od 9 hodin řemeslné trhy, od 10 do 11 hodin příjem jablečných dobrot do soutěže, od 12 hodin ochutnávky, od 14 hodin spousta jablečných soutěži, jablíčkové dílničky, opékání jablíček a buřtů, malování na obličej, moštování, výstava jablek, divadélko pro děti, přednášky. V 16 hodin ukončení hlasování a vyhlášení vítězů o nejlepší jablečnou dobrotu. Jablíčka na výstavu mohou lidé nosit přímo na akci i s popiskem do 11 hodin.