Valentýn se blíží: Pošlete své lásce zamilované razítko nebo květinu

Liberecký kraj - Svátek všech zamilovaných se blíží. Pokud chcete letos potěšit netradičním dárkem, nechte si valentýnku orazítkovat na poště v Milostíně.

Svátek všech zamilovaných, svatý Valentýn se blíží. V květinářství v Jablonci nad Nisou jsou na svátek lásky připraveni.Foto: VLP / Zbranek Petr

Svátek všech zamilovaných si můžete okořenit nevšedním milostným vyznáním. A to prostřednictvím speciálního valentýnského razítka. Stačí si o něj napsat nebo si pro něj zajet na pobočku České pošty v Milostíně na Rakovnicku.

SPECIÁLNÍ RAZÍTKA SE SRDCEM

Tady váš láskyplný vzkaz, tak jako každý rok, orazítkuje usměvavá poštmistrová Andrea Holátková, která pro Deník upozornila: „Dopisy s prosbou o valentýnské razítko chodí už od konce ledna. Takže v tuto chvíli jich tady mám okolo tří stovek." Ty začala Andrea Holátková razítkovat už ve čtvrtek ráno a pokračuje až do úterý 14. února, tedy do svátku svatého Valentýna.

Ruční příležitostné milostínské poštovní razítko, upomínající každoročně na svátek svatého Valentýna, má letos klasickou podobu probodnutého srdce. Autorem je výtvarník Pavel Sivko.

Svátek svatého Valentýna letos vychází na úterý příštího týdne, takže nějaký čas vám ještě zbývá.

Ale pokud to nestihnete, nevadí. „Razítko budu mít určitě ještě příští týden k dispozici, takže není problém o něj požádat. Dopisy, které přijdou později, mohu také orazítkovat. Ovšem vedle svátečního razítka bude ještě denní razítko," upozornila Holátková.

DOPIS POŠLETE RADĚJI VČAS

Pro získání razítka prostřednictvím pošty je zapotřebí poslat valentýnku s údaji adresáta a známkou vloženou do obálky a s adresou: Pošta Milostín, 270 05. To letošní milostínská pošta používá od 9. do 14. února.

Za Českou poštu upozornil specialista pro komunikaci Ivo Vysoudil ještě na další možnost valentýnského přání: „Těm, kteří dávají přednost originalitě před tradicí, přichystala Česká pošta nové valentýnské rámečky v oblíbené aplikaci Pohlednice Online."

Uživatelé mohou vybírat hned z několika motivů a nově také obohatit přání barevnými emotikony. Pohlednici Online je možné zaslat buď prostřednictvím webové stránky: www.pohledniceonline.cz, nebo pomocí mobilní aplikace.

POŠTA NABÍZÍ DALŠÍ NOVINKU

„Obě umožňují vytvoření a odeslání klasické papírové pohlednice s vlastní fotografií a vlastním vzkazem," doplnil Ivo Vysoudil.

Poštmistrová Andrea Holátková na závěr dodala, že ona sama také bude své „Valentýnky" posílat: „Každoročně je daruji manželovi, synovi. A také rodičům a mojí babičce Jiřince, která má svátek patnáctého února." Jí samotné pak lidé občas v dopise s žádostí o razítko popřejí krásného Valentýna. „Nebo mi pošlou i pohledy a kalendáříky. To je milé a děkuji za ně," doplnila Andrea Holátková.