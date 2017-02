Valentýnskou anketu vzali soutěžící s bojovností, řídili si i budíka

Jablonecko – /GALERIE/ „Nejprve jsme tu a tam klikli na hlasování. Pochlubila jsem se sestře," líčí s úsměvem Soňa Fiedlerová. Do soutěže poslali společnou fotografii s partnerem Martinem a dcerkou Aničkou, na které má Soňa už hodně velké bříško s dalším miminkem.

To přijde na svět už v dubnu. Začali sbírat body, ale na prvenství to bylo málo. Stále o krůček po celý týden soutěže vedla Pavlína Mosiurczáková a Lukášem Bartůňkem. Sestra Pavlíny Nikola si dokonce řídila kuchyňskou minutku, aby nezapomněla dát hlas. Poctivě hlasovali i rodiče a přátelé.

Všechno se rozhodlo o víkendu. „Přes facebook jsme požádali kamarády, ať nám pomohou k vítězství,“ vysvětlila úspěch ve finiši Soňa s tím, že druhá Pavlína je navíc její velmi dobrá známá. Právě kvůli „nerváku“ v závěru soutěže se Ivo Konečný z Penzionu Půlměsíc rozhodl, že pozvání na zamilovanou večeři dá oběma párům.

Pro ceny si první tři páry přišly včera odpoledne do prodejny České Mincovny. K tradicím Valentýnské soutěže s Deníkem patří nejen květiny od Gracie ale i stříbrný přívěšek. „Letos je s motivem Štěstí,“ doplnil Lukáš Jokl, marketingový manažer.

Všechny tři dvojice si také užijí individuální lekce s tanečním mistrem Liborem Jägerem v TOPDANCE. Bronzovou příčku v soutěži obsadili manželé Mrázkovi, kteří přijeli z Mladé Boleslavi. Mezi desítkou soutěžících byl i pár z Českolipska. František a Miloslava Kroužkovi jsou spolu už 37 let.

Radka Novotná z Květinářství Gracie Jablonec: Kde je z pohledu obchodníků svátek Valentýna kde na žebříčku tržeb?

Určitě nepředčí Vánoce, ale rozhodně se téměř vyrovnává svátkům jara Velikonocům. Zejména v posledních letech.

Jsou také nějaké trendy?

Moc variací na červenou není, ale rozšiřuje se nabídka dekorací do vazeb. My jsme přidali nabídku výběrových vín, ale už stabilně ne jen na Valentýna. Novinou je u nás rozvážka květin přesně na určené místo a čas, třeba přímo k večeři.

Přesto máte letos nějaké novinky?

Umíme udělat hezké překvapení a obdarovaná dáma dostane kytici přímo uprostřed večeře při svíčkách. Donese ji přesně na čas na určené místo kurýr. To je naše nová služba.