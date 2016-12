Vánoce mám velmi rád, ale na volno mezi svátky není čas

Jablonec n. N. - Michal Krčmář reprezentující biatlonový klub SKP Kornspitz Jablonec zažívá ve svých dvaceti pěti letech opravdu vydařený start do sezony světového poháru.

Michal Krčmář v závoděFoto: Deník / Libor Plíhal

Dnes se ale podívejme, jak Bimbo, jak mu všichni říkají, prožívá Vánoce.

Co se vám vybaví, když se řekne Vánoce?

Stromeček, sníh, pohádky. Bohužel poslední dobou už k Vánocům moc ten sníh nepatří, ale já to mám stále tak nějak spojené.

Máte tyto svátky rád?

Určitě ano. Vánoce jsou obdobím, kdy někomu můžete udělat radost. A to mě na tom nejvíce baví. Nejsem úplně specialista na Vánoční zvyky a tradice, ale vybírání dárků mám rád.

Jak takový vrcholový biatlonista tyto svátky tráví? Máte vůbec pořádně volno?

Na volno mezi svátky není čas. Na štědrý den volno ale máme. Během pauzy o svátcích se snažíme udělat i nějaký ten kvalitní trénink a hlavně udržet se zdraví.

Musíte se krotit s jídlem a mít nějaký speciální jídelníček, nebo se alespoň přes Vánoce můžete „naprásknout" čím chcete?

Určitě si dám, co mám rád. Ale jak se říká, snažím se úplně „nepráskat". Naštěstí cukroví pro mě není zas takové lákadlo, ale když je na stole kousek uzeného nebo klobásky, tak je to horší, to se neudržím takřka nikdy.

Jak jste prožíval Vánoce jako dítě?

Asi stejně jako nyní, s rodinou. Co si pamatuji, tak jsem nikdy nebyl extra lačný po dárcích. Máme to postavené tak, že ,když je něco potřeba, tak si to koupíme v tu danou chvíli a o Vánocích si dopřejeme něco, co není zase až tak důležité.

Psal jste někdy dopis Ježíškovi?

Ano, jako malý jsem vždy napsal dopis a dal ho za okno. Na druhý den jsem za oknem našel nějakou tu dobrotu.

Na začátku ledna vás čeká další kolo Světového poháru, to si asi nemůžete dovolit úplně propařit Silvestr, nemám pravdu?

O paření to opravdu není. Už párkrát to dopadlo i tak, že jsem se půlnoci nedočkal a šel spát. Letos to asi bude podobné. Na Nový rok mě čeká jak dopolední tak odpolední trénink. Takže budu chtít být fit.