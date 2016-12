Vesec se dočká i zasněžování

Liberec - Pokud počasí dovolí, začnou v lednu areál ve Vesci pro běžkaře také zasněžovat.

Závodníci na tratích ve Vesci.Foto: Milan Turek

Výborná dostupnost, večer možnost osvětlení, různě náročné tratě. Po MS 2009 měl běžkařský areál dál sloužit veřejnosti, jenže zrovna v zimě se tam toho moc neděje. Naposledy se tam zasněžovalo pro veřejnost před třemi lety.

„Vesec je unikátní běžecký areál na okraji města, a přece je tady mrtvo. Místo aby se využíval třeba pro školy, jezdí všichni do Bedřichova, kde se na stadionu mačká dva až dva a půl tisíce lidí denně. Takhle se nedá výuka na běžkách ani dělat," stěžoval si učitel tělocviku na Technické univerzitě Radim Antoš při nedávné veřejné besedě o budoucnosti veseckého areálu.

ZAKOPANÉ MILIONY

„Jsou tu v zemi zakopané miliony, daly se ohromné peníze na zasněžovací systém a teď to tady leží ladem. Přitom příměstské lyžování by mělo být základem, minimálně osvětlené kolečko," přidali se na besedě i zástupci lyžařského oddílu liberecké Dukly.

Vedoucí Vesce Jan Svatoš se brání tím, že areál je nízko položený. „Poslední zimy jsou hodně špatné, nešlo to vysněžit. Problémy jsou i na Ještědu. Rolbu i sněžná děla máme, ale když není zima? Navíc i zasněžení něco stojí a my ty peníze nemáme."

Teď má primátor Tibor Batthyány pro běžkaře dobrou zprávu. Pokud počasí dovolí, začne se ve Vesci zasněžovat v půlce ledna a to 2,5 kilometrový okruh. Inspirací je podobný okruh ve Vrchlabí. „Hledáme způsob, jak trať ve Vesci zasněžovat a provozovat co nejefektivněji. Je jasné, že v areálu budeme muset svítit, protože nejvíc návštěvníků se dá očekávat v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Také jsme se utvrdili v tom, že v případě Vesce není efektivní stříkat umělý sníh přímo na trať, ale na hromadu, odkud se bude rozvážet a rozhrnovat po trati. Také je nutné zredukovat výkon čerpací stanice, která žene do areálu vodu z nádrže u Kolory," řekl Batthyány.

DRAHÁ STANICE

Čerpací stanice vznikla v rámci příprav MS 2009. Je ale energeticky extrémně náročná, protože je dimenzovaná na 27 koncových zařízení, zatímco na zasněžování okruhu jich stačí 10. Technologické úpravy zaplatí město. Na zasněžování a údržbu tratí pak přispěje Svaz lyžařů.

Trenér liberecké Dukly Michal Georgiev to vítá. „Jsem rád, že se primátor snaží lyžařský areál oživit a že jsme našli společnou řeč. Upravený okruh by mohla využívat nejen široká veřejnost, ale také školy, děti v naší tělovýchovné jednotě i naši reprezentanti, které za současného stavu musíme posílat do Bedřichova nebo Harrachova," řekl Georgiev.

Pokud se projekt osvědčí, bude zasněžování ve Vesci fungovat každý rok. Na úpravu by do budoucna mohli přispívat i sami lyžaři. „Například formou placeného parkování nebo nákupem suvenýrů," dodal primátor.