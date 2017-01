Víc jak tisícovka lidí zase sedla na saně, malí i velcí

Smržovka - Absence zimy v předchozích letech už dlouho nedovolila sednout na saně. O víkendu si ale vyzkoušelo přírodní dráhu z Černé Studnice přes tisíc návštěvníků.

Z Černé Studnice jezdili jako diví. A na kopec vylezli po svých.Foto: Deník/Dagmar Březinová

„Jen v sobotu dorazilo na dráhu víc jak tisíc lidí. Byl jsem na Černé Studnici od deseti do tří a za tu dobu, zvláště po obědě, byl zájem o sáňkování ze strany veřejnosti opravdu veliký," nadšeně informoval o aktuální situaci na přírodní sáňkařské dráze Miloš Morávek, jeden z propagátorů tohoto sportu.

BYL TOP ZÁVODNÍK

Sám bývalý, úspěšný sáňkařský reprezentant, dobře zná nádherný pocit jízdy na saních. A proto se před několika lety rozhodl, že přírodní sáňkařskou dráhu pomůže do Smržovky vrátit. A to se mu, díky místnímu starostovi Marku Hotovcovi a dalším nadšencům, letos podařilo. „První víkendoví zájemci přicházeli už v dopoledních hodinách, kolem desáté. Ale po obědě, mezi jednou a třetí hodinou byl zájem obrovský," potvrdil Miloš Morávek. Z Černé Studnice startovaly jedny saně za druhými. Malí se to učili, velcí si zavzpomínali.

SPOČÍTAL JE SPRÁVNĚ

Miloš Morávek měl počítání jednoduché, pět sáňkařů za minutu, kolik za tři hodiny? A za chvilku se dostal na stovky sáňkařů. „Saně měli buď vlastní nebo přišli nalehko a půjčili si je nahoře, na Černé Studnici. Tam je o víkendu v provozu půjčovna. Ve všední den ale mohou jezdit také. Saně jsou k dispozici na vleku Filip," připomenul Miloš Morávek. Počasí taky konečně tomuto sportu nahrávalo, takže atmosféra byla na Černé Studnici i na dráze výborná.

SANĚ JSOU UŽ RETRO

Na svah se vypravili rodiče s dětmi a z recese také hodně náctiletých. „Už jsme nesáňkovali, ani nepamatujeme. Snad kdysi ve školce. Teď jsme tady a konečně je sníh. Raději jdeme sáňkovat než na lyže. Saně jsou tak trochu retro," shodla se skupina mladých z Prahy. Nadšeně stoupali po svých na vrchol Černé Studnice. Využít nabízený odvoz od vleku Filip je ani nenapadlo. Raději prý užijí cestou spoustu legrace. „Kdo si na Černé půjčí saně, pak z Filipa je nahoru zase odvezeme. A lidi musí zpátky buď po svých nebo už máme pro zájemce i taxík, alespoň pod Černou Studnici," připomenul stále se zlepšující služby kolem přírodní sáňkařské dráhy Miloš Morávek.