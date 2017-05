VIDEO, FOTO: Bývalý vězeň z Ústí jel podpořit Kajínka. Přivezl mu tisíc korun

Jablonec nad Nisou - K jablonecké věznici v Rýnovicích dnes 22. května před druhou hodinou odpolední přijel příznivec Jiřího Kajínka. S sebou měl kartonovou ceduli s nápisem „Kajínek je oběť justiční mafie! Policie spáchala zločin" a tisícikorunu připravenou předat ji propuštěnému Kajínkovi.

„Pak Kajínek je oběť!" vykřikoval Petr Veselý, který do Jablonce přijel z Ústí nad Labem. Před branou věznice v Rýnovicích tak vyjádřil svou podporu odsouzenému Kajínkovi, který stále čeká na podpis milosti. S sebou dovezl Kajínkovi i obálku s tisícikorunou, protože podle Veselého je finanční hotovost, předaná propuštěným vězňům, směšná.

„To je důsledek toho, co se tu dělo v devadesátých letech. V té době byli lidé odsuzováni nevinně, nevím proč. Ale dopadl jsem stejně jako pan Kajínek. Seděl jsem sedm let. Do dnes se nikdo nezabývá pravdou. Netuším jak je to možné," sdělil přítomným novinářům Veselý a dodal, že s propuštěním Jiřího Kajínka plně souhlasí.

Petr Veselý byl v jeho 20 letech odsouzen za padělání peněz. Dle jeho názoru byl však nevinný. Ve svém proslovu se odvolával na slova Marie Benešové o justiční mafii. Zpochybňoval i tehdejší rozhodnutí soudu v čele se soudcem Petrem Francem, který ho poslal na několik let za mříže. „Nikdo se nechtěl zabývat pravdou. Dostal jsem se mezi špatné lidi. Soudce se v té době vůbec nezabýval důkazy," řekl Veselý.

Při rozhovoru popisoval Veselý i pocity, které má člověk ve vězení i krátce po propuštění. „Vězení mi vzalo sedm let, tehdy jsem plánoval založit rodinu a o vše jsem přišel a po tom, co jsem zažil, věřím, že Jiří Kajínek je nevinný. Přeji mu, aby ho pustili, je to neskutečná euforie vyjít z vězení ven," dodal Petr Veselý.