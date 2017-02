Vlajka pro Tibet v Jablonci viset nebude

Jablonec nad Nisou - Zastupitelé statutárního města Jablonce nad Nisou rozhodli, že letos opět nevyvěsí tibetskou vlajku na radnici.

Tibetská vlajkaFoto: Milan Jaroš

Znamená to, že se tak Jablonec nezapojí do každoroční akce "Vlajka pro Tibet", kterou organizuje občanské sdružení Lugta. Vlajku vyvěšují obce a města v rámci mezinárodní kampaně již od poloviny devadesátých let. Smyslem akce je symbolicky podpořit ochranu lidských práv v Tibetu a Čínské lidové republice.

Akce "Vlajka pro Tibet" se koná vždy 10. března, v den výročí povstání Tiběťánů proti čínské okupaci. V loňském roce vyvěsilo tibetskou vlajku 759 obcí a měst v České republice. Do akce se zapojuje i řada předních českých škol včetně Univerzity Karlovy. Letos proběhne již osmapadesátý ročník této akce.