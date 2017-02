Vše podřízeno kamionům, lidé se bouří: Je to časovaná bomba

Jablonec n. N. - Aby se náklaďáky vyšší než tři a půl metru dostaly do cíle, musí mezi vilkami a přes přejezd

K několika jabloneckým fabrikám u silnice vedoucí k Černé Studnici se vozidla vyšší než tři a půl metru nedostanou jinak než mezi vilkami a přes přejezd bez závor. V cestě jim totiž stojí železniční most přes ulici SNP, pod nímž nepodjedou.Foto: Deník/ Lenka Klimentová

Zatímco jinde je smyslem ztišit hluk v obytné zóně na minimum, v jedné části Jablonce doprava rok od roku houstne. Máme na mysli tu nákladní. Několik výrobních podniků na okraji města se rozrůstá.

Intenzivnímu provozu kamionů podřídili i režim na silnici SNP vedoucí k Černé Studnici. Prostor pro jízdní pruhy nechala Krajská správa silnic (KSS LK) upravit velkoryse a parkovat se smí jen po jedné straně. To náramně nahrálo „závodníkům", kteří širokou silnicí, přestože tudy chodí děti do školy, prosviští i stovkou.

Sotva začne sněžit míří sem pluhy a sypače. Objížďka pro vozy vyšší než 3,6 metru je jednou z nejudržovanějších úseků v celém Jablonci. Kamiony totiž musí mezi vilkami stoupat či klesat a dost prudce.

Lidem, kteří tu bydlí, to pochopitelně vadí, těžká technika tam a zpátky jezdí prakticky nepřetržitě. „Kdyby byl klid aspoň v noci," zauvažoval Jan Pňakovič s tím, že omezení od 22 do 6 ráno by sice bylo prozatímní řešení, ale rozhodně by se lidem ulevilo. Pokud by se na hlavní silnici snížila povolená rychlost na třicet v hodině, tak ještě lépe.

A přitom stačilo tak „málo". Při jeden a půl miliardovém projektu na rekonstrukci celé železniční tratě pamatovat na stařičký most.

STARÝ ŽELEZNÝ MOST, MODERNÍ VYSOKÁ AUTA

Podle generálního ředitele SŽDC Pavla Surého byla modernizace trati dlouhodobou prioritou Libereckého kraje. „Rekonstrukce je nezbytná pro další rozvoj regionu. Denně se po trase přepravují vlaky stovky lidí," dodal při zahájení prací v úseku Jablonec Tanvald.

Celá stavba spolkla zhruba 876 milionů korun a nutno podotknout, že významná část z toho putovala z evropského fondu soudržnosti.

Jenže projektanti na něco podstatného „zapomněli" nebo nedostali požadavek. Silnice brázdí podstatně vyšší auta, než tomu bylo v minulosti, kdy most stavěli. A tak starý železniční most z minulého století se světlostí 3,6 metru překlenující jabloneckou ulici SNP dostal tak maximálně nový nátěr.

POSUNUTÉ KOLEJE OBJEVILI ZA TÝDEN

Netrvalo dlouho, 28. září loňského roku, kdy do něj v ranních hodinách zase někdo s vysokým autem narazil. Tentokrát se posunuly o dvacet centimetrů i koleje. Železničáři na to přišli až za týden. Dělníci museli most proto opravit. Řidič kamionu si zřejmě nevšiml značky k objížďce nebo si řekl: „To projedu." Neprojel a razance jeho jízdy byla taková, že o dvacet centimetrů ohnul koleje. Vlaky sice jezdily dál, ale krokem, než vše vrátilo do původního stavu.

TO SE BUDE ČEKAT AŽ NA STUDÉNKU?

Zdá se, že nikomu mimo lidí bydlících v bezprostřední blízkosti na vyřešení nebezpečného úseku nezáleží. „Tady jezdí naše děti do škol a lidé za prací. Je to jen otázka času, kdy se tady může stát tragedie jako ve Studénce," podivil se senátor za Jablonecko Jaroslav Zeman s tím, že unijní peníze by se na to při nedávné velké rekonstrukci asi našly.

„Když se to povedlo u železničního mostu v Dolní Smržovce, proč ne také tady v Jablonci?" ptá se senátor.

Na místě se byl osobně podívat na žádost místních lidí loni v létě. Když zde Krajská správa silnic nechala zpracovat projekt na úpravu úsporného parkování a následně jej realizovala. Především prý kvůli bezpečnosti a zimní údržbě.

„Naší prioritou je udržet průjezdný profil. Lidé si stěžovali, že jim namačkáváme sníh na auta," zdůvodnil změnu v parkovacím režimu minulý týden ředitel KSS LK Jan Růžička.

PETICE JE JEDNOU Z CEST, JAK NA STAV UPOZORNIT

Nadměrný hluk, otřesy, narušená statika, zplodiny už jde jen ruku v ruce. K tomu je nutné připočítat, kolik stojí intenzivní zimní údržba objížďky a železničního přejezdu, aby tady kamiony neuvízly. Na to logicky navazuje nutnost oprav vydroleného asfaltového povrchu zase v létě.

Třeba takový mix s betonem pod mostem projede, těžká technika a velké náklaďáky už ne. „Zkoušeli jsme to spočítat. Je to kolem stovky kamionů denně. Ráno, v poledne, večer, v noci. Sedm dní v týdnu," shodují se místní lidé, které zastupuje Jan Pňakovič. Proto vzniká v těchto dnech petice, která si klade za cíl upozornit na nebezpečné místo. Podpisové archy chtějí předat jabloneckým a krajským zastupitelům.