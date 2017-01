Všechna křesla jsou opět plná

Jablonec n. N. - Miloš Zahradník je novým náměstkem primátora Jablonce. Židli mu uvolnil Pavel Svoboda, povýšil na kraj, k hejtmanovi.

Nový náměstek primátora Miloš ZahradníkFoto: MM Jablonec n. N.

Posvěcením jabloneckých zastupitelů je od včerejška vedení Jablonce opět komplet. Po podzimních krajských volbách, kde za ČSSD uspěl Pavel Svoboda, na post náměstka primátora pro oblast humanitní rezignoval. Se ziskem třiadvaceti hlasů od třiceti přítomných zastupitelů do toho křesla usedne Miloš Zahradník (jak už jsme před Vánoci při jeho představování v Deníku přepokládali).

Pavel Svoboda dále zůstává řadovým zastupitelem opět kompletní. Sedmdesátiletý stavební inženýr a soudní znalec v oboru stavebnictví a statiky, Miloš Zahradník, je členem jabloneckého zastupitelstva od roku 2014. Zvolen byl za ČSSD jako bezpartijní.

„Vstup do zastupitelstva města mi trochu změnil život, ale byla a je to pro mě zajímavá zkušenost," konstatoval Zahradník a dodal, že Jablonec zná dobře z hlediska stavebního. Pracovně se aktivně podílel například na přestavbě městského divadla, nebo na loňské opravě radniční věže. Po svém nástupu by rád navázal na práci svého předchůdce Pavla Svobody.