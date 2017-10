Využijte poslední možnost navštívit muzeum ve Vrchlabí

Vrchlabí – Krkonošské muzeum Správy národního parku se v neděli uzavře. Nepřístupné bude další čtyři roky. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce.

Krkonošské muzeum národního parku ve Vrchlabí v historickém prostředí bývalého kláštera augustiniánů bude zavřeno kvůli rozsáhlé rekonstrukci až do konce roku 2021.Foto: DENÍK/Jan Braun

Z historického areálu bývalého kláštera se tak stane interaktivní Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku. Poprvé by jej měli návštěvníci vidět v roce 2022. Tento týden tak mohou lidé naposled vidět expozice Kámen a život nebo Člověk a hory, z tohoto důvodu je až do neděle vstupní zcela zdarma. Nová podoba muzea by měla nabídnout až osmadvacet výstavních místností, takový prostor nemá v České republice obdoby. (jbr)