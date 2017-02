Za radnici zaplatí ještě 15 milionů korun

Jablonec n. N. - Příští rok oslaví budova jablonecké radnice 85 let od výstavby. Má být zcela opravena.

Jabloneckou radnici čeká zřejmě poslední rok oprav. Věž radnice přežila zimu bez omítky i věžních hodinFoto: VLP / Klimentová Lenka

Budova jablonecké radnice prochází opravami již několik let. A je to znát jak z venku, tak zevnitř. Letos město „nasype“ do dalších oprav 15 milionů korun. „Pokračovat bude oprava fasády a věže, pracovat se ale bude i v interiérech radnice. Oprava či výměna čeká také další okna nebo výlohy v přízemí,“ přiblížil Marek Řeháček, tajemník jabloneckého magistrátu.

Hned z jara se opět do lešení zahalí věž radnice, jejíž rekonstrukce začala již minulý rok. Od té doby na ní chybí hodiny. Tradiční otevření věže pro veřejnost se o loňských prázdninách neuskutečnilo. „Z věže radnice se chodíme na Jablonec a okolí dívat s dětmi každý rok. Bohužel, letos to kvůli opravám nevyšlo,“ sdělila čtyřicetiletá Jana z Jablonce.

Dost možná, že děti na Jablonec neshlédnou ani příští rok. „Když odborná firma odstranila z věže staré omítky, objevily se problémy, jež se z neúplné stavební dokumentace nedaly vyčíst. I technologie používaná ve třicátých letech minulého století už neodpovídá dnešním normám. Na zhoršeném stavu věže se podepsaly také povětrností vlivy vítr, déšť a mráz. V součtu to vše znamená, že věž si vyžádá důkladnější opravu, která dokončení fasády posunula na letošní rok,“ přiblížil Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro rozvoj města.

Již od roku 2013 se město snaží vrátit budově radnice původní podobu. „Snažíme se radnici postupně vrátit ducha 30. let minulého století a znovu v interiérech vzkřísit práci jejího architekta Karla Wintera,“ vysvětlil primátor Petr Beitl.

Při opravách našli dělníci i drobné poklady let dávno minulých. například lahve s razítkovou barvou ze třicátých let minulého století. Pod podlahou zasedací místnosti se pak objevily poklady zátka od jabloneckého piva, plechovka od rybiček a starý doklad o dopravě parket z Liberce do Jablonce z 30. let.

Čtěte také: Jablonec snižuje dluhy