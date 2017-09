Záchranáři s pohnutou minulostí. Pes Jack bude soutěžit na mistrovství psovodů

Jablonné, Rynholec - Malý desetiletý kříženec Jack a čtyřletá labradorka Tereza. To jsou vítězové Závodu záchranných psů v Jablonném v Podještědí.

Psovodka Martina Taterová se psími záchranáři Jackem a Terezou. Foto: archiv M. T.

Teď jednoho z nich pod vedením psovodky a jejich majitelky Martiny Taterové čeká mistrovství republiky. Předtím ale také týdenní dovolená.

Oba čtyřnozí záchranáři mají zajímavou minulost a ke svému poslání se museli propracovat. Jacka si Taterová vzala z útulku už na půl roce a je to prý silná povaha. „Všichni, kdo ho znají, o něm mluví jako o Panu Jackovi,“ říká Taterová. Vysvětluje, že je svůj, a když se pro něco rozhodne, tak s ním nic nehne. „Naučil mě vše, co umím,“ dodává.

Pan Jack si se svou tvrdohlavostí probojoval místo na mistrovství republiky záchranných psů. Původně trénoval na cvičáku, sport mu ale moc nešel. „Kamarádka mi navrhla, abych zkusila záchranářinu. Nastoupili jsme tedy do Záchranné brigády kynologů Středočeského kraje, kde jsem aktivní člen dodnes,“ vysvětluje psovodka. Jacka začalo bavit dělat záchranáře, a to hlavně v sutinách. „Je to takový parkurista, je schopen vlézt až k figurantovi nějakou štěrbinou,“ popisuje dovednosti svého psa. Od roku 2015 jsou členy souboru dobrovolných hasičů Rynholec.

Parťačka Tereza

Jack ale necvičí sám, druhou vítězkou z Jablonného je jeho parťačka, čtyřletá labradorka Tereza. Má nehezkou minulost, ale velké srdce. Taterová ji má teprve dva a půl roku. „Je ze smečky zapomenutých labradorů. Majitelka jich měla pětatřicet. Nechala je napospas svému bývalému příteli,“ vypráví o minulosti čtyřnohé záchranářky. Labradorka se z počátku bála lidí, tmy, silnice i projíždějících aut. „Dávala jsem ji dohromady rok. Teď byste na ní ale nic nepoznali. Záchranářina je pro ni život,“ říká pyšná majitelka. Fena Tereza byla teprve loni na své první zkoušce a záchranářském závodě. Tento rok vyhrála už dva závody pro pokročilé. Dokonce byla oceněna jako pes s největším srdcem.

Výcvik psa přitom podle Taterové trvá kolem čtyř let. „Začíná se většinou u štěňat odběhnutím a lákáním psa na figuranta,“ popisuje výcvik. Postupně se trénink prodlužuje a ztěžuje, až se pes naučí v terénu hledat sám. Je to však dlouhá cesta. „Vlastně pes vždycky hledá toho kamaráda, co mu dá tu hračku nebo mňamku, když ho najde,“ vysvětluje. Výcvik psa určitě není ani levná záležitost. „Vybavení, vlastní vysílačka, zařízení pro vyhledávání polohy nebo slaňovací zařízení. Je to dost drahý koníček, ale většina z nás chce psíky do praxe, abychom mohli pomáhat,“ říká. Velká finanční pomoc nepřichází ani s výhrami. „Na závodech se většinou vyhrávají granule. Občas ale i něco šikovného,“ uvádí psovodka. Fena Tereza si na závodě Search and Rescue vysoutěžila pelech.

Před mistrovstvím Martina Taterová ještě stráví týden na akci Rescue Patrol, kde bude spolupracovat s dalšími záchranářskými složkami. Jack ale dostane dovolenou na odpočinek. „Za poslední měsíc absolvoval dva tábory a jeden závod. Je potřeba ho nepřepínat před mistrovstvím, aby se těšil,“ upřesňuje Taterová. Zajímavé je, že na závody v Jablonném se s Jackem nijak zvlášť nepřipravovali. „Šli jsme si to jen užít. On na to měl svůj názor a já jen nechtěla dělat ostudu,“ uzavírá Taterová.

Pavlína Černá