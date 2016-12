Zámek Hrubý Rohozec zavede návštěvníky do Vánoc roku 1940

Turnov - Zámek Hrubý Rohozec zavede při speciálních vánočních prohlídkách návštěvníky do minulosti. A to do roku 1940, kdy tam naposledy Vánoce slavil Mikuláš Des Fours-Walderode se svou rodinou.

Zámek Hrubý Rohozec u Turnova, vánoční prohlídkaFoto: ČTK

Prohlídka vede napříč všemi prohlídkovými trasami, a dává tak jedinečnou možnost nahlédnout do všech pater zámku. Návštěvníci se navíc dozvědí o vánočních zvycích rodu a třeba i o tom, co se na Štědrý večer na Rohozci jedlo. Speciální vánoční prohlídky nabízí na zámku už pošesté a každý rok se návštěvníkům snaží ukázat něco nového. Letos je to postava Jezulátka s Pannou Marií z původního rohozeckého betléma. „Při vyklízení depozitáře se nám ho podařilo objevit pod jednou skříní," řekl kastelán Jiří Holub, který návštěvníky vánočně vyzdobenými interiéry provází. V kapli mohou návštěvníci vidět malý vyřezávaný betlém, jehož autorem byl zdejší kaplan. Původní rodinný papírový betlém byl však mnohem větší. Bylo v něm kolem 300 figurek. Části betléma mohou návštěvníci v kapli vidět. „Rádi bychom věděli, jak byl velký a doufám, že se k tomu dostaneme. Figurek přibylo, a tak máme v plánu koupit velkou polystyrénovou desku a zkusit ho sestavit," řekl kastelán. Věří, že nějaké části se ještě podaří najít. V malé kuchyni čeká na návštěvníky stromek vyzdobený tak, jak bývalo v rodině hrabat Des Fours-Walderode zvykem, tedy nejrůznějšími laskominami včetně uzenin, cigaret, čokolády, ale také třeba malými lahvičkami s alkoholem. „Děti sloužících ho mohly celý oškubat. Podobný zvyk měli třeba Schwarzenbergové," dodal Holub. Hrubý Rohozec je poměrně unikátní památkou, protože v něm lze najít nábytek i stavební pozůstatky několika slohů. Má středověkou věž a vstupní portál, renesanční arkády v nádvoří, barokně zdobenou kapli či novogotickou výmalbu v jídelně. K nejstarším kusům nábytku bezesporu patří židle či truhla ze 16. století, které zdobí zámecké chodby. Od roku 2009 se zámecké interiéry postupně vrátily do podoby, jakou měly za posledních majitelů. Návštěvníkům bude zámek otevřený až do Nového roku. Vánoční prohlídky nabízí do 1. ledna také zámek Sychrov.

Autor: ČTK, Petr Zbranek