Fotbalový skandál: Policie zadržela Peltu, byla i v Jablonci

Český fotbal se ocitl v hledáčku policie. Už od středečního rána zasahují detektivové v sídle Fotbalové asociace České republiky (FAČR), na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy i na dalších místech včetně Jablonce. Důvod? Podle všeho hledají důkazy o zneužití dotací. Policie viní celkem tři lidi a firmu, mezi zadrženými je i šéf asociace Miroslav Pelta.

Strahov, krátce po osmé hodině ráno. Na parkovišti se objevila dvě policejní auta a zaměstnanci museli na pokyn policistů opustit kanceláře.

"Tyto informace jsou přesné," oznámil tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman. Později potvrdil trochu očekávanou informaci: policie zadržela Peltu. Mocný boss si zavolal právníka Bronislava Šeráka, aby mohl začít výslech.

Na Strahov, kde v roce 2015 otevřela fotbalová asociace své nové sídlo, přijeli policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Akci dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství. Jeho šéfka Lenka Bradáčová pro Deník potvrdila, že policie zasahují pod jejím vedením v souvislosti s dotacemi. „Jde o dotační program související se sportem," řekla Bradáčová.

Další policejní tým provedl razii na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi obviněnými je rovněž Simona Kratochvílová, náměstkyně ministryně zodpovědná za sport. "Ano, je tady policie. Postupujeme podle jejích pokynů," uvedla pro Deník tisková mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Právě odtud plynou dotace (fotbal získává z nejrůznějších programů přes 600 milionů korun za rok).

Kauza zřejmě souvisí s přestavbou stadionu Přátelství (nejmenší v komplexu strahovských stadionů). Kvůli ní si v roce 2014 směnily pražský magistrát, Janstova ČUS a Peltova fotbalová asociace pozemky a stavby na Strahově. Materiály si totiž vyšetřovatelé vyžádali také od pražských zastupitelů Karla Březiny (ČSSD) a Soni Fáberové. Jak pražského zastupitele, tak i ředitelku magistrátního odboru sportu Soňu Fáberovou si podle serveru iRozhlas.cz detektivové odvedli.

Stadion Přátelství vznikl už v období první republiky pro potřeby klubu SK Hradčany. První rekonstrukcí prošel před mistrovstvím Evropy v atletice v roce 1978. Nynější rekonstrukce vyšla na 81,4 milionu korun z kombinovaných zdrojů FAČR, FIFA, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pražského magistrátu.

Březinu si podle informací ČTK z pražského magistrátu z budovy úřadu odvedli dva policisté v civilu. ČTK se pokusila Březinu kontaktovat, jeho mobilní telefon byl ale nedostupný. Březinův advokát Vojtěch Novotný nechtěl zásah blíže komentovat. "Není obviněný, více k tomu nyní nebudu říkat," řekl rozhlasu. Podle předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka byla policie na magistrátu právě v kancelářích Březiny a Fáberové. "Předpokládáme, že se to týká grantů na ministerstvu školství," uvedl.

Podle serveru Seznam.cz byl zadržen také vlivný advokát a šéf České unie sportu Miroslav Jansta.

Detektivové přijeli i do Jablonce (tamní fotbalový celek patří Peltovi). Zásah policie potvrdil tiskový mluvčí klubu Štěpán Hanuš. "Ano, mohu to potvrdit," řekl.

Vrchní státní zastupitelství zatím právní kvalifikaci skutků nespecifikovalo. Výše trestní sazby, která bude jednotlivým obviněným hrozit, záleží mimo jiné na výši způsobené škody. Za zneužití pravomoci stanoví trestní zákoník základní sazbu jednoho až pěti let let vězení, s vyšší škodou či prospěchem se ale sazba může zvýšit na pět až 12 let. Za sjednání výhody hrozí půl roku až tři roky odnětí svobody, úřední osoby, které si za výhodu nechají slíbit majetkový nebo jiný prospěch, však soud může potrestat až deseti lety za mřížemi. Za porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou velkého rozsahu lze uložit dva až osm let vězení.

Ministerstvo školství na svém webu informovalo, že z "z vážných organizačních důvodů" ruší Národní sportovní konferenci, která se měla konat ve čtvrtek na Masarykově univerzitě v Brně.