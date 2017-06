FOTO: Závěr školy dětem zpestřili špičkoví sportovci

Josefův Důl - Trénink s moderním pětibojařem Kufem se vydařil. Kluci a holky ze ZŠ v Josefově Dole mířili přesně.

Počasí lákalo ven. „Vyšlo nám náramně, celou dobu svítilo sluníčko,“ pochvaloval si moderní pětibojař Jan Kuf. Účastník olympijských her v Riu de Janeiro vyrazil za dětmi ze ZŠ a MŠ v Josefově Dole. Základka z Libereckého kraje získala trénink se světovým šampionem ze smíšené štafety jako odměnu za svou aktivitu v projektu Sazka Olympijský víceboj.

Olympijský tým si pro zdejší děti přichystal šest stanovišť. Jan Kuf, mistr světa a Evropy, na to své přivezl terč a pistoli. „Docela to dětem šlo, kluci ale byli přece jen maličko šikovnější a mířili přesněji než holky,“ zhodnotil šestadvacetiletý český reprezentant s tím, že celkově ale vládla bezva atmosféra a myslím, že si to děti náramně užily.

Kromě sportovního zápolení zvládli oba hosté s malými sportovci také autogramiádu a odpovídal na otázky. „Přišlo mi ale, že se tentokrát děti ptát trochu styděly,“ pousmál se Kuf. Nejen kluci vzhlíželi k mistrům světa s obdivem. O to větší byl zájem o fotografii s podpisem, stála se úplná fronta a nikdo nechyběl.

"Já bych chtěla podepsat na ruku," žadonila jedna z dívek po pětibojaři. "Ne, ne. Fixy jsou na fotky nebo do bloku. Na kůži to není zdravé," dostalo se jí odpovědi. Odcházela ale s úsměvem a zálibně si prohlížela obě fotografie s autogramem. Možná budoucí olympionička. Kdo ví?

O co méně hovořily děti o to více všechny bavil moderátor. A ne ledajaký. Mistr světa v házení míčkem Honza Weber. Tedy uveďme to na pravou míru, ne ledajakým míčkem. Honza je sedminásobným mistrem světa a Evropy ve Footbagu (Hakisaku) a Freestyle Fotbalu. Je také držitelem mnoha českých i světových rekordů.

Než jury spočítala dosažené výsledky sklidil Honza Weber několikrát velký potlesk za předvedené kousky a také část soutěžní sestavy.

Celé dopoledne si na zdejším fotbalovém hřišti užila stovka školáků. "K tomu tu máme ještě čtyřicet dětí v mateřince," okomentoval demografický stav v Josefově Dole ředitel školy David Mánek.

Ten také při závěrečném ceremoniálu s vyhlašováním pořadí ze středečního sportovního klání ohodnotil za dosažené celoroční výsledky ve škole i TOP školáka, respektive školačku. Žačka Tereza k poděkování získala i hodnotný dárek v podobě tabletu.

Cílem projektu Sazka olympijský víceboj je v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání do sportování a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Trénink s olympioniky letos získaly vždy dvě školy z každého kraje. Celkem podmínky pro zařazení do slosování splnilo 187 škol. Více najdete na stránkách www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj.