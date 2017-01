Ženy na hokeji. Co na něm vidí?

Jablonec n. N., Liberec - Asi každá žena někdy viděla hokej minimálně v televizi nebo alespoň svalnaté hokejisty na plakátech. V dnešní době ale už ani hlediště v aréně nepatří jen mužům.

Roztleskávačka Tigers Cats.Foto: Deník / Petr Zbranek

Na extraligových zápasech v liberecké Home Credit areně potkáte skoro stejně zapálených fanoušků jako rozvášněných fanynek. Najdete je všude, dokonce i v kotli. Tak se označuje místo, kde jsou pravidelně ti největší nadšenci oblečení do podepsaných dresů, samozřejmě nikdy nepraných. Nechybí zde ani bubny, šály, píšťaly, cokoli, čím můžou povzbudit svůj tým.

Proč ale ženy chodí na hokej, co je na tom láká? Důvodů může být spousta. Někoho k tomu přivedl zapálený tatínek, jindy zase mají v družstvu přítele, kamaráda nebo je jednoduše zajímá sport. „Sama se věnuji hlavně walkingu, ale sport mě moc zajímá, takže na hokej chodím pravidelně," prozradila rodačka z Liberce. Někoho k Tygrům přilákaly úspěchy české reprezentace. „K hokeji mě v podstatě přivedlo Nagano a následující zlatá éra, později jsem začala chodit i na Tygry. Kromě samotné hry mě tam baví atmosféra a skvělá parta lidí, ze kterých se často stali přátelé i mimo led. Než se nám před dvěma lety narodil syn, chodili jsme na téměř všechny domácí zápasy a na některé jezdili i ven, v současné době se dostaneme na hokej tak jednou měsíčně," svěřila se fanynka Zuzana Tůmová.

Možná je ale dobré roztříštit některé mylné představy o hokeji, které mohou mít dámy chystající se na utkání poprvé. Sice uvidí řadu namakaných těl, jak se prohání po ledě, ale také je třeba upozornit na tu řadu nehezkých nárazů do mantinelů, srážek, a to už vůbec nezmiňuji rvačky a potyčky.

Pokud se vám poštěstí a dostanete se k hokejistům blíže než na deset metrů, zjistíte, že jim povětšinou chybí nějaký ten zub, a co se týče vůně linoucí se z šaten, není o co stát. Přesto sedadla při každém utkání plní stovky slečen i žen, které zapáleně křičí, mávají a snaží se fandit, co jim síly stačí.

Co je totiž na hokeji unikátní, je atmosféra. Pokud domácí Tygři zasadí protihráči gól, rozduní se celá aréna. Jásá každý! Děti, dospělí, holky i kluci. A co teprve, když pošle rozhodčí někoho z Tygrů na trestnou lavici, nebo rozhodne tak, že se to divákům nezdá. To pak davy řinčí a pískají, až uši zaléhají. Nechtěla bych vidět, co by se stalo, kdyby se rozhodčí do rozlíceného davu dostal.

Pro všechny slečny a paní, co se chystají na hokej poprvé, doporučuji nejen teplé oblečení, ale také dávku odvahy a připravené hlasivky.