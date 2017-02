Zimní večery trávíme v kině

Jablonec n. N. - Počet návštěvníků kin stále roste. Atraktivní české tituly i zahraniční snímky pro celou rodinu, fungující ekonomika a chuť lidí chodit za zábavou ven.

V jabloneckém Kině Radnice se v zimě zahřejete a kabát si zde odložíte v nově zprovozněné šatně. Foto: Deník / Petr Zbranek

To jsou důvody, proč loni zavítalo do českých kin rekordních 15,6 miliónů diváků, nejvíce od roku 1993. „Jabloneckým kinům se také velmi dobře daří a těšíme se divácké přízni," uvedla Kateřina Nermuťová, zástupkyně ředitelky jabloneckých kin. Lidé chodí do kina v průběhu celého roku. „Nedá se přesně říct, které období je pro kino nejúspěšnější. Návštěvnost se odvíjí od titulu, který se objevuje na plátně," dodala Nermuťová.

Nejen kino Radnice v Jablonci nad Nisou nabízí mimo běžného filmového promítání i další program. Lze do něj zařadit například promítání pro seniory, virtuální výstavy nebo záznamy divadelních či operních představení. „Náš program je plný zajímavých akcí. Tou nejočekávanější z řad fanoušků, je v nejbližší době určitě slavnostní premiéra filmu Padesát odstínů temnoty, která proběhne devátého února od osmi hodin večer v kině Radnice," informuje Nermuťová. V zimním období si v kině můžete odložit v bezplatné šatně.